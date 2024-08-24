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ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند ينفرد بالصدارة | إرم نيوز

رياضة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند ينفرد بالصدارة

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند ينفرد بالصدارة
هالاند نجم مانشستر سيتيالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
24 أغسطس 2024، 5:04 م

عزز النرويجي إيرلنغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، صدارته لترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي 2024 – 2025.

وسجل هالاند هاتريك في فوز مانشستر سيتي على حساب إبسويتش تاون بنتيجة 4-1، اليوم السبت في الجولة الثانية للدوري الإنجليزي.

ورفع هالاند رصيده إلى 4 أهداف في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي بعد مرور جولتين فقط.

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وسجل الكوري الجنوبي هيونغ مين سون نجم توتنهام ثنائية لفريقه في انتصاره على حساب إيفرتون بنتيجة 4-0 في الجولة الثانية مساء اليوم السبت.

وقدم سون مستويات رائعة في فوز السبيرز على حساب إيفرتون ليمنح فريقه الانتصار الأول بالبريميرليغ في الموسم الحالي بعد التعادل في الجولة الأولى مع ليستر سيتي على ملعبه بنتيجة 1-1.
ووصل داني ويلبك إلى ثاني أهدافه بعدما هز مهاجم برايتون شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في المباراة التي أقيمت في وقت سابق اليوم السبت، وانتهت بفوز برايتون بنتيجة 2-1.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن:

إيرلنغ هالاند – مانشستر سيتي (4 أهداف).

هيونغ مين سون – توتنهام (هدفان).

داني ويلبك – برايتون (هدفان).

الدوري الإنجليزيمانشستر سيتيإرلينغ هالاندسون هيونغ مين

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