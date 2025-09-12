تصعيد مثير.. ماركوس ليوناردو يصدم الهلال السعودي

استبعد نادي الهلال رسميًا الثنائي البرازيلي رينان لودي وماركوس ليوناردو من قائمته المشاركة في دوري المحترفين السعودي لموسم 2025-2026، رغم إدراج اسميهما في قائمة الفريق الخاصة بدوري أبطال آسيا، ما دفع ليونارد لتصعيد مثير.

الظهير الأيسر والمهاجم البرازيلي، اللذان شاركا أساسيين في كأس العالم للأندية بالولايات المتحدة، فقدا مكانهما أخيرًا مع قدوم المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، الذي طالب بتعزيز المراكز نفسها بلاعبين أجانب جدد، في ظل قيود عدد المحترفين بالدوري السعودي.

بطلب من إنزاغي، ضم الهلال الفرنسي ثيو هيرنانديز قادمًا من ميلان، والأورغوياني داروين نونيز مهاجم ليفربول السابق، ليزيد الضغط على الثنائي البرازيلي.

خطوة ليوناردو

كشفت شبكة ESPN في الرابع من سبتمبر أن ماركوس ليوناردو يدرس تقديم طلب فسخ عقده مع الهلال لسبب عادل، ما قد يتيح له الرحيل مجانًا والتوقيع لأي نادٍ آخر، في خطوة قد تفجر أزمة داخلية مبكرة مع إدارة النادي.

أما رينان لودي فما زال يقيّم خياراته بعيدًا عن الأضواء، إلا أن السيناريو الأقرب هو البقاء مع الهلال مؤقتًا حتى فترة الانتقالات الشتوية، على أمل الحصول على عرض جديد يمنحه فرصة بداية مختلفة خارج السعودية.