وصفهم بـ"بعض الأفراد غير المنتمين".. الأهلي يعتذر للترجي عن تصرفات جماهير الزمالك (فيديو)

وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن هناك وفدًا ضم كلا من، خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس، لتقديم اعتذار لبعثة الفريق التونسي.

ووفقًا لبيان الأهلي فإن مرتجي والدماطي قدما اعتذارًا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من "بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس"، أثناء دخول فريق الترجي إلى استاد القاهرة لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الأحمر مساء اليوم في إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الوفد أن بعثة الترجي تحظى بترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة الترجي صاحب التاريخ الكبير.