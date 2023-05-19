وصفهم بـ"بعض الأفراد غير المنتمين".. الأهلي يعتذر للترجي عن تصرفات جماهير الزمالك (فيديو)
توجه وفد من إدارة النادي الأهلي المصري إلى مقر إقامة بعثة نادي الترجي التونسي، للاعتذار عما تعرضت له حافلة فريق الترجي مما وصفتها إدارة الأهلي بـ"مضايقات من بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي".
وتجمع عدد من جماهير الزمالك عقب فوز فريقهم على أسوان أمس الخميس، أمام حافلة الترجي، التي تصادف مرورها لأداء التدريب الرئيسي على استاد القاهرة، وهتف بعض الجماهير البيضاء ضد الفريق التونسي.
وأصدر النادي الأهلي بيانًا قال فيه إن هناك وفدًا ضم كلا من، خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي ومحمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، والذي ترأس بعثة فريق الكرة في تونس، لتقديم اعتذار لبعثة الفريق التونسي.
ووفقًا لبيان الأهلي فإن مرتجي والدماطي قدما اعتذارًا عما تعرضت له حافلة فريق الترجي من مضايقات من "بعض الأفراد غير المنتمين للأهلي مساء أمس"، أثناء دخول فريق الترجي إلى استاد القاهرة لأداء المران الرئيسي قبل مواجهة الأحمر مساء اليوم في إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح الوفد أن بعثة الترجي تحظى بترحيب كبير بالأشقاء في بلدهم الثاني، وأن النادي الأهلي يعتز بالعلاقات التي تربطه بكل أشقائه من الأندية التونسية وفي المقدمة الترجي صاحب التاريخ الكبير.
وقطع الأهلي، صاحب الرقم القياسي للفوز باللقب عشر مرات، خطوة كبيرة نحو التأهل للنهائي للمرة الرابعة على التوالي بعد فوزه الكبير على الترجي في رادس 3/0.
ولعب الفريقان على استاد حمادي العقربي أمام مدرجات خالية بسبب العقوبة التي فرضها الاتحاد الإفريقي "كاف" على الترجي على خلفية أحداث مباراته أمام شبيبة القبائل وحرمانه من اللعب أمام جماهيره.
وهنأ المدرب جماهير الأهلي وحثها على الحضور بكثافة لمواجهة الإياب أمام الترجي اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.