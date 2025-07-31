مواعيد مباريات الجولة الثالثة لسداسي التتويج بالدوري الليبي والقنوات الناقلة

تُستأنف يوم السبت 2 أغسطس المقبل منافسات مرحلة سداسي التتويج بالدوري الليبي للمحترفين من خلال مباريات الجولة الثالثة التي تشهد ديربي العاصمة طرابلس بين الأهلي والاتحاد.

وانطلقت يوم 25 يوليو الجاري مرحلة سداسي التتويج، وهي البطولة المجمعة التي اختار الاتحاد الليبي لكرة القدم إجراءها في مدينة ميلانو الإيطالية، بعد أن دارت نسخة الموسم الماضي في 3 مدن في إيطاليا.

وتقام يوم السبت 3 مباريات لحساب الجولة الثالثة من مرحلة السداسي الحاسمة، حيث تجمع القمة بين الأهلي طرابلس، متصدر الترتيب، وغريمه التقليدي وجاره الاتحاد بداية من الساعة 06.30 مساء بالتوقيت المحلي (إيطاليا) أي السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة.

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وكانت آخر مباراة بين الأهلي والاتحاد لحساب ديربي العاصمة طرابلس توقفت في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول بعد أن قرر الحكم عدم استكمالها بسبب أحداث عنف واجتياح لأرض الملعب من قبل عدد من المشجعين حين كانت النتيجة (1 ـ 0) للاتحاد.

كما يواجه ضمن الجولة الثالثة نادي السويحلي فريق الأهلي بنغازي الذي سيبحث عن أولى نقاطه في مرحلة التتويج بعد أن تلقى خسارتين الأولى أمام الأهلي طرابلس والثانية في ديربي بنغازي أمام جاره الهلال.

آخر المباريات تدور بين الأخضر (4 نقاط) والسويحلي الذي سيبحث عن أول فوز له في المرحلة الحاسمة بعد التعادل أمام الهلال بنغازي في الجولة الأولى ثم الخسارة (3 ـ2) ضد الاتحاد.

وتنقل قنوات الرياضية الليبية 1 والرياضية الليبية 2 وقناة الوسط المباريات الثلاث من الجولة الثالثة مباشرة بداية من الساعة السابعة والنصف مساء (مكة المكرمة)، من يوم السبت المقبل.

وبعد جولتين اثنتين، تتصدر 3 أندية الترتيب برصيد 4 نقاط وهي الأهلي طرابلس والأخضر والهلال بنغازي، فيما يحتل الاتحاد طرابلس المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

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ويأتي السويحلي في المركز الخامس برصيد نقطة واحدة، في حين يتذيل الأهلي بنغازي الترتيب دون رصيد، بعد أن تلقى خسارتين.

ويشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة القدم أقر رسمياً إجراء منافسات نصف نهائي كأس ليبيا لموسم 2024 ـ 2025 أيضا في مدينة ميلانو حيث تجرى مباراتا نصف النهائي يوم 13 أغسطس 2025 في حين تدور مباراة النهائي يوم 16 من الشهر ذاته في ميلانو.