جماهير الهلال السعودي تغزو حساب إيزاك لإقناعه بالانضمام لـ"الزعيم" (فيديو)

قامت جماهير نادي الهلال السعودي بحملة قوية على حساب النجم السويدي ألكسندر إيزاك، مهاجم نيوكاسل الإنجليزي، والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى "الزعيم" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويرتبط إيزاك بعقد مع نيوكاسل حتى صيف 2028، وتُقدّر قيمته السوقية بـ120 مليون يورو، ويعد من أهم الأهداف للعديد من الأندية العالمية في الميركاتو الحالي مثل ليفربول.

أخبار ذات علاقة رونالدو في خطر.. 3 ضحايا لانتقال ألكسندر إيزاك إلى الهلال السعودي

كما يمثل إيزاك مطلبًا رئيسًا للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني للهلال، لذلك قدمت إدارة الزعيم عرضًا ضخمًا لإقناع نيوكاسل بإطلاق سراحه، إضافة إلى راتب سنوي مغرٍ للنجم السويدي.

وكان الإعلامي الرياضي سانتي أونا كشف عن إعطاء إيزاك، الضوء الأخضر إلى وكلائه، من أجل التفاوض مع نادي الهلال.

وأوضح أن المفاوضات جارية الآن، بين مسؤولي الهلال ووكلاء إيزاك، من أجل حسم مصير الصفقة الكبرى، بشكلٍ رسمي.

وبما أن نيوكاسل يونايتد تابع لصندوق الاستثمارات السعودي، وهي نفس الجهة المالكة لـ75% من أسهم الهلال؛ فإن الصفقة قد تكون ممكنة للغاية، وليست مستحيلة.

أخبار ذات علاقة مفاجأة مدوية حول انتقال نونيز إلى الهلال السعودي

وبناءً على ذلك قامت جماهير الهلال باستغلال حساب إيزاك على منصة "إنستغرام"، وقامت بغزوة في التعليقات بوضع قلوب زرقاء، ومطالبات للاعب بضرورة الانضمام للفريق "الأزرق" في الميركاتو الحالي.

واتجه الهلال للتفاوض مع إيزاك بعدما فشلت محاولاته في إقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانتقال لصفوفه.

أخبار ذات علاقة تطور جنوني في أزمة الهلال السعودي مع أوسيمين

وشارك إيزاك مع نيوكاسل في 42 مباراة خلال الموسم المنصرم، وتمكن من تسجيل 27 هدفاً، وصناعة 6 أهداف.