مرشحان كبيران لخلافة محمد الساحلي في الإفريقي

يستعد نادي الإفريقي التونسي لتعيين مدير فني جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في الموسم المقبل.

واتخذت إدارة نادي الإفريقي قراراً بتوجيه الشكر للمدرب محمد الساحلي المدير الفني للفريق التونسي قبل بداية منافسات الدوري المحلي يوم 9 أغسطس المقبل.

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وجاءت إقالة الساحلي بعد خطاب ألقاه للاعبي الفريق خلال اجتماع دار في الساعات الماضية ووجه خلاله انتقادات واسعة لإدارة النادي ما أدى لإقالته.

وكان الساحلي قد تولى المهمة بعد نهاية الموسم الماضي بعد قرار الإدارة الجديدة برئاسة محسن الطرابلسي بإقالة الفرنسي ديفيد بيتوني من تدريب الفريق.

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بن شيخة على رأس الترشيحات

وبحسب مصادر مطلعة فإن المدرب الجزائري عبد الحق بن شيخة يتصدر قائمة الترشيحات لقيادة الإفريقي في الموسم الجديد.

ورحل بن شيخة مؤخراً عن قيادة فريق مودرن سبورت الناشط في الدوري المصري بعد تجربة قصيرة استمرت لأقل من 4 أشهر.

وسبق أن قاد بن شيخة فريق الإفريقي موسمي 2007 – 2008، و2008-2009 ثم عاد لقيادة الفريق في ولاية ثانية خلال الفترة بين يناير إلى أبريل 2012.

ويملك المدرب صاحب الـ 61 عاماً عدة تجارب تدريبية في عدة بلدان على رأسها الجزائر وتونس والمغرب وقطر وتنزانيا والمغرب وليبيا والإمارات.

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المدرب الثاني في قائمة ترشيحات الإفريقي هو المخضرم فوزي البنزرتي الذي رحل مؤخراً عن قيادة فريق الاتحاد المنستيري.

وسبق أن قاد فوزي البنزرتي صاحب الـ 75 عاماً تدريب الإفريقي عدة مرات أولها في الفترة بين يوليو 1989 إلى يناير 1991 بجانب ولاية ثانية موسم 1999-2000.

وقاد البنزرتي أيضاً تدريب الإفريقي في الفترة بين يناير إلى ديسمبر 2011 بجانب ولاية رابعة مؤقتة عام 2013 وولاية خامسة وأخيرة عام 2024.