5 أسباب تنبئ بموسم ناري قادم للدوري الإسباني

كتب – نورالدين ميفراني

سيطر نادي برشلونة في الموسم الماضي على جميع الألقاب المحلية في إسبانيا، بعد التتويج بالدوري وكأس الملك وكأس السوبر الإسباني، كما سحق غريمه التقليدي ريال مدريد في كل المواجهات التي جمعتهما.

وكانت النتائج كبيرة؛ إذ انتهى نهائي السوبر الإسباني في السعودية بنتيجة 5-2، ومواجهتا الكلاسيكو في الدوري الإسباني بنتيجتي 4-0 و4-3، ونهائي كأس الملك بنتيجة 3-2، بينما اكتفى نجم ريال مدريد، الفرنسي كيليان مبابي، في موسمه الأول بخطف لقب هداف الدوري الإسباني والحذاء الذهبي الأوروبي.

وتستعد الأندية الإسبانية لانطلاق موسم 2025-2026 يوم الـ17 من أغسطس المقبل، وسط توقعات بموسم ناري، في ظل عدة تغييرات تشهدها الأندية، وأبرزها الثنائي ريال مدريد وبرشلونة.

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وإليكم عدة أسباب تنبئ بموسم ناري في الليغا الإسبانية:

1 - برشلونة

حافظ الفريق الكتالوني على نجومه الكبار، وجدد عقد نجمه الإسباني لامين يامال. وبسبب الأزمة المالية الخانقة، اكتفى بالتعاقد مع الحارس الإسباني خوان غارسيا من إسبانيول بعد دفع الشرط الجزائي، ومع الإنجليزي ماركوس راشفورد معارًا من مانشستر يونايتد.

ويرغب برشلونة في تكريس هيمنته محليًّا والتألق أوروبيًّا، ويسعى أيضًا للتخلص من عدة لاعبين قبل بداية الموسم، لتقليص الرواتب والعودة سريعًا إلى قاعدة "1-1" في التعاقدات.

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2 - ريال مدريد

دفع الموسم الصفري والانكسار أمام برشلونة إدارة ريال مدريد إلى دخول سوق الانتقالات بقوة لتحسين الصفوف، وكانت البداية بالتعاقد مع المدرب الإسباني تشابي ألونسو، القادم من باير ليفركوزن، ليخلف الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وأعطى ريال مدريد الأولوية لخط الدفاع، الذي كان أحد أسباب التراجع في الموسم الماضي، فتعاقد مع المدافع الإسباني دين هويسن من بورنموث، والإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد من ليفربول، والإسباني ألفارو كاريراس من بنفيكا. كما واصل سياسته في خطف المواهب، من خلال التعاقد مع النجم الأرجنتيني الشاب ماستانتونيو من ريفر بليت.

وشهدت نهاية الموسم الماضي رحيل الأسطورة الكرواتي لوكا مودريتش، والمدافع الإسباني لوكاس فاسكيز بعد نهاية عقديهما، كما استعاد الفريق المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو والإسباني داني كارفخال بعد تعافيهما من إصابات خطيرة.

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3 - أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو

احتل الفريقان في الموسم الماضي المركزين الثالث والرابع، وبدورهما دخلا سوق الانتقالات بقوة لتقوية الصفوف، ويرغبان في التنافس الجاد على الألقاب المحلية.

وكان أبرز إنجازات أتلتيك بلباو محافظته على نجمه الإسباني نيكو ويليامز، وحرمان برشلونة من التعاقد معه، بينما ضم أتلتيكو مدريد 7 لاعبين جدد.

4 - صراع المدربين القادمين من الدوري الألماني: "هانزي فليك وتشابي ألونسو"

درب فليك سابقًا بايرن ميونخ، وقاده للهيمنة في ألمانيا، قبل أن يتولى تدريب المنتخب الألماني، ثم برشلونة، حيث أعاد الفريق الكتالوني إلى القمة محليًّا.

أما تشابي ألونسو، فقد قاد باير ليفركوزن لكسر احتكار بايرن ميونخ للدوري الألماني، وحقق إنجازًا فريدًا بالفوز باللقب دون أي هزيمة، قبل أن يعود إلى فريقه السابق ريال مدريد، في محاولة لكسر هيمنة برشلونة في الموسم الماضي.

ويُعدّ المدربان حاليًا من بين الأفضل في العالم، وينتظر أن يشهد صراعهما في إسبانيا منافسة قوية تعيد البريق للدوري الإسباني على المستوى القاري.

5 - صراع النجوم: لامين يامال في مواجهة مبابي

فشل النجم الفرنسي كيليان مبابي خلال موسمه الأول في إسبانيا في قيادة ريال مدريد لتحقيق الألقاب المحلية، لكنه تألق بشكل لافت على المستوى الفردي، وفاز بجائزة هداف الدوري والحذاء الذهبي كأفضل هداف أوروبي.

وفي المقابل، قاد النجم الإسباني الشاب لامين يامال برشلونة للسيطرة محليًّا، ويُعدّ مرشحًا قويًّا للفوز بالكرة الذهبية.

وينتظر أن يشهد الموسم الجديد صراعًا قويًّا بين النجمين مبابي ويامال، كما من المحتمل أن تتجه الأنظار إلى عدة نجوم آخرين من الغريمين، مثل: البرازيلي فينيسيوس جونيور، والإنجليزي جود بيلينغهام من ريال مدريد، والبرازيلي رافينيا، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي من برشلونة.