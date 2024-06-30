من كلمتين.. عبارة غاضبة من بيلينغهام بعد هدفه الخرافي (فيديو)

بيلينغهام قال في تصريحات للصحفيين بعد المباراة: "يتحدث الناس كثيراً وفي بعض الأحيان يتعين عليك أن تأخذ الأمر على محمل شخصي".

وأضاف: "كنا على بعد 30 ثانية من العودة إلى البلاد، وتشعر وكأنك خذلت أمتك وركلة واحدة للكرة و(أصبح) كل شيء على ما يرام.. لم أرد اختبار هذا الشعور، لكن حين يحدث فإن الشعور يكون رائعًا".

وأضاف: "اللعب لمنتخب إنجلترا شيء عظيم، لكنه يتضمن الكثير من الضغط أيضًا.. الوجود في الملعب وتسجيل الأهداف بالنسبة لي هو أمر مريح، إنها لحظة سعيدة للغاية".

وواصل: "باستثناء هدف (سلوفاكيا)، اعتقدت أننا كنا جيدين جدًا... كان بإمكاننا أن نكون أكثر فاعلية، لكن الشيء الرئيس الذي أظهرناه هو الكثير من الشخصية".

واختتم: "في كرة القدم خلال مراحل خروج المغلوب، عندما تحدث لحظة كهذه، يمكن للناس أن ينظروا حولهم ويفكروا 'نعم، هذه هي الروح التي لدينا في الفريق'. لا يمكن أن تمر بتلك اللحظات دون (تخطي) الصعاب".