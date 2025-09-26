لا يملك أي حلول.. رضا عبد العال يصدم زيزو بتصريحات نارية (فيديو)

أطلق رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك الأسبق، تصريحات نارية بشأن اللاعب أحمد مصطفى "زيزو" نجم الفريق الأحمر قبل لقاء القمة الذي يجمع بين الأهلي والزمالك يوم الاثنين المقبل في الدوري المصري.

وكان زيزو قد انضم للأهلي يوم 6 يونيو الماضي بعد نهاية عقده مع الزمالك فريقه السابق.

وتحيط الشكوك حول جاهزية زيزو لمواجهة فريقه السابق بعد أن تعرض لإصابة بشد في العضلة الضامة خلال مباراة إنبي في الجولة السادسة للدوري المصري.

وقال عبد العال عبر قناة TEN إن زيزو يجب عليه أن يشارك وهو سليم تماماً لأنه لن يستطيع صناعة الفارق بمفرده.

وأضاف:"زيزو لم يكن له تأثير في مباراة بيراميدز بالدوري المصري التي خسرها الأهلي بثنائية دون رد بعكس زميله محمود حسن "تريزيغيه" الذي سجل 3 أهداف ويقدم مستويات كبيرة ويلعب بحماس وقوة".

وأتم قائلاً:"زيزو لاعب لا يملك أي حلول داخل المستطيل الأخضر ولن يستطيع صناعة الفارق بمفرده وعليه أن يقاتل للظهور بأفضل صورة مع الأهلي".

وسجل زيزو هدفين وصنع مثلهما مع الأهلي في الدوري المصري كما صنع هدفاً في كأس العالم للأندية.