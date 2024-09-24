لفتة إنسانية من فليك تجاه مشجعي برشلونة (فيديو)

بادر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، بلفتة إنسانية تجاه مشجعي فريقه.

وانتشر مقطع فيديو للمدرب فليك بجوار مقر النادي لقيادة التدريبات وهو يخرج من سيارته لتحذير بعض مشجعي برشلونة من الركض في طريق مجاور للنادي.

وأشار فليك لمشجعي برشلونة إلى أن هذا الطريق خطير والسيارات تركض مسرعة، محذرًا من التعرض لحادث سير.

وكان هانز فليك قد حضر المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه ضد خيتافي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، وظهرت عليه علامات تعرضه لنزلة برد.

وغادر فليك المؤتمر الصحفي بشكل مفاجئ لشرب المياه بعد تعرضه لنوبة سعال، كما توقف المؤتمر مرة ثانية بسبب شعوره بالتعب.

ويلعب برشلونة ضد خيتافي، غدًا الأربعاء، في الجولة السابعة للدوري الإسباني.

ويتصدر العملاق الكتالوني جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد مرور 6 جولات بعدما حقق الفريق 6 انتصارات متتالية، وجمع 18 نقطة بالعلامة الكاملة.

ويقود هانز فليك برشلونة في الموسم الحالي بعد إقالة تشافي هيرنانديز بسبب سوء النتائج.

ويسعى فليك إلى إعادة لقب الدوري الإسباني إلى أحضان برشلونة بعدما تُوج به ريال مدريد في الموسم الماضي.