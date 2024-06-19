أسرار مثيرة وعادات غذائية خاصة للاعبي إنجلترا في يورو 2024 (صور)
سلطت صحيفة "الصن" (THE SUN) الإنجليزية الضوء على كواليس وأسرار منتخب الأسود الثلاثة خلال مشاركته في كأس أمم أووربا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.
وحقق رفاق النجم جود بيلينغهام فوزا مهما في مستهل مشاركتهم في النهائيات، وذلك بهدف دون رد على منتخب صربيا، في وقت تعرض اللاعبون والمدرب غاريث ساوثغيت للانتقادات؛ بسبب الأداء الضعيف الذي ظهروا به في المباراة الأولى.
وقالت صحيفة "الصن" إن المنتخب الإنجليزي يعيش في مقر إقامته في ألمانيا عادات خاصة وطقوسا مثيرة، سواء في التدريبات أو في النظام الغذائي أو غيرهما، التي اعتبرتها الصحيفة الإنجليزية أسرار نجاح كتيبة المدرب ساوثغيت.
ومن بين العادات التي يقوم بها لاعبو إنجلترا هي التدريبات على متن الدراجات الهوائية؛ إذ نشرت صحيفة "الصن" صورا لتدريبات استرخاء اللاعبين خارج مواعيد المباريات.
وأضافت الصحيفة: "في حين أن الموهبة على أرض الملعب جزء لا يتجزأ من المراهنة على اللقب الأوروبي 2024، يبدو غاريث ساوثغيت مقتنعا بالحفاظ على الروح المعنوية الجيدة وضمان الجاهزية الذهنية للمباريات الموالية".
وتعوّد منتخب إنجلترا خلال البطولات السابقة تحت قيادة ساوثغيت على السماح للاعبين بالاسترخاء في أنشطة رياضية مختلفة بعد المباريات.
ونقلت "الصن" أن لاعبي منتخب الأسود الثلاثة يقضون وقت الفراغ في حمامات السباحة، فضلا عن ممارسة المشي في الطبيعة، مشيرة إلى أن هناك تغييرات في التغذية وذلك بتناول العصائر الطبيعية وغيرها.
وفي المباراة الافتتاحية في يورو 2024، فاز منتخب الأسود الثلاثة على صربيا (1 ـ 0) بهدف جود بيلينغهام، قبل أن يواجه غدا الخميس منتخب الدنمارك، ثم يختتم الدور الأول بملاقاة سلوفينيا يوم 25 يونيو.