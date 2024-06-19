أسرار مثيرة وعادات غذائية خاصة للاعبي إنجلترا في يورو 2024 (صور)

سلطت صحيفة "الصن" (THE SUN) الإنجليزية الضوء على كواليس وأسرار منتخب الأسود الثلاثة خلال مشاركته في كأس أمم أووربا 2024 المقامة حاليا في ألمانيا.

وحقق رفاق النجم جود بيلينغهام فوزا مهما في مستهل مشاركتهم في النهائيات، وذلك بهدف دون رد على منتخب صربيا، في وقت تعرض اللاعبون والمدرب غاريث ساوثغيت للانتقادات؛ بسبب الأداء الضعيف الذي ظهروا به في المباراة الأولى.

وقالت صحيفة "الصن" إن المنتخب الإنجليزي يعيش في مقر إقامته في ألمانيا عادات خاصة وطقوسا مثيرة، سواء في التدريبات أو في النظام الغذائي أو غيرهما، التي اعتبرتها الصحيفة الإنجليزية أسرار نجاح كتيبة المدرب ساوثغيت.