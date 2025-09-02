الكنزاري متصدرا.. فوارق صادمة في ترتيب أجور مدربي الدوري التونسي

أثارت أجور مدربي أندية الدوري التونسي للمحترفين لموسم 2025 ـ 2026 من جديد موجة من الجدل في الأوساط الكروية وذلك في ضوء الهوة العميقة التي تفصل أندية عن أخرى في سلم أجور أعضاء الجهاز الفني.

وانطلق الدوري التونسي للمحترفين للموسم الجاري يوم 9 أغسطس الماضي بمشاركة 16 ناديا للموسم الثاني على التوالي بصيغة المجموعة الواحدة.

ومع انطلاق السباق، لم تخل الجولات الأولى من استمرار ظاهرة إقالات واستقالات المدربين إذ غير فريقان حتى الآن طاقمهما الفني، ويتعلق الأمر بالنادي البنزرتي الذي انفصل عن سفيان الحيدوسي وعين بدلا منه شكري البجاوي، فيما أقال الأولمبي الباجي مدربه وجدي بوعزي ليحل بدلا منه اسكندر القصري.

وسلط تقرير على إذاعة "موزاييك أف أم" الخاصة أمس الضوء على أجور مدربي أندية دوري المحترفين التونسي، والتي سجلت فوارق صادمة في الأجور بين ناد وآخر فيما لا يزال الترجي، بطل الدوري الأكثر سخاء منذ مواسم عديدة على أجور مدربيه ولاعبيه.

ألف دولار!!

تعاني معظم أندية الدوري التونسي من أزمات مالية خانقة نتيجة التعاقدات العشوائية التي عادة ما تكلف خزينة تلك الأندية خسائر كبيرة في حال فسخ العقد بعد فترة قصيرة.

وبسبب تراجع أرباحها نتيجة فرض السلطات قيودا على الحضور الجماهيري، بجانب عزوف المستشهرين عن دعمها، باتت معظم النوادي التونسية تبحث عن التعاقد مع مدربين بأجور متدنية، أو الاعتماد على مدربي الفئات السنية بالنادي.

وتخشى بعض النوادي أن تدفع ثمن إقالة مدربيها، ذلك أن أغلب العقود تتضمن شروطا تنص على حصول المدرب على تعويض مالي بكلفة عالية أحيانا في حال فسخ العقد من جانب واحد.

وخلال الموسم الجاري 2025 ـ 2026، تعاقد نادي شبيبة العمران مع مدرب لا تتجاوز أجرته 1000 دولار في رقم أثار الكثير من الجدل والتفاعلات في منصات التواصل.

ويحصل المدرب محمد العرعوري على راتب شهري قدره 3000 دينار تونسي (نحو 1000 دولار) كأقل المدربين أجرا في الدوري.

ويأتي محمد التلمساني مدرب مستقبل سليمان في المركز 15 في الترتيب بأجر شهري يناهز 2000 دولار (6 آلاف دينار تونسي).

أما مدرب اتحاد بن قردان نضال الخياري فيحصل على أجر شهري يفوق بقليل ما يتقاضاه التلمساني، إذ يبلغ راتبه 2300 دولار شهريا.

ويتقاضى غازي الغرايري مدرب الشبيبة القيروانية راتبا شهريا يقدر بعشرة آلاف دينار تونسي (3400 دولار) في حين يحصل طارق جراية مدرب مستقبل قابس على 12 ألف دينار (4 آلاف دولار).

أرقام عالية وفوارق شاسعة

وتصل أجور بعض المدربين في النصف الأعلى من الجدول الخاص بالرواتب والامتيازات المالية إلى ما بين 5 و6 آلاف دولار وهي لمدرب نجم المتلوي عماد بن يونس ومدرب ترجي جريس أنيس بوجلبان الذي يقود فريقه حتى الجولة الرابعة لصدارة الدوري بعد 3 انتصارات وتعادل.

ويصل أجر مدرب النادي البنزرتي شكري البجاوي إلى 20 ألف دينار (6.6 ألف دولار) وهو تقريبا الرقم ذاته الذي يحصل عليه كل من مدرب مدرب الملعب التونسي شكري الخطوي ومدرب الاتحاد المنستيري منتصر الوحيشي.

أما مدرب النجم الساحلي لسعد الدريدي فيحصل على راتب قدره 10 آلاف دولار متأخرا عن محمد الكوكي الذي يتقاضى شهريا 12 ألف دولار.

ويأتي مدرب النادي الإفريقي فوزي البنزرتي في المركز الثاني لأعلى المدربين أجرا في الدوري التونسي بما يناهز 17 ألف دولار (50 ألف دينار تونسي) شهريا.

ويحتل مدرب الترجي ماهر الكنزاري صدارة ترتيب المدربين الأعلى أجرا بما قيمته 27 ألف دولار (80 ألف دينار) شهريا.