الإعلان عن رقم قميص ماستانتونو مع ريال مدريد

قدّم نادي ريال مدريد رسميًّا لاعبه الجديد فرانكو ماستانتونو، اليوم الخميس، قادمًا من صفوف ريفر بليت الأرجنتيني بعقد طويل الأمد.

ووصل ماستانتونو بالفعل إلى مدريد في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث أصبح الجناح الشاب لاعبًا في ريال مدريد بداية من اليوم 14 أغسطس، حيث أتم 18 عامًا.

وظهر اللاعب وهو يجري الفحوصات الطبية بنجاح، قبل التوقيع على عقده مع ريال مدريد بحضور فلورنتينو بيريز، والذي سوف يمتد لست سنوات.

ثم تم الكشف عن رقم ماستانتونو مع الفريق الملكي، حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 30، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه مع ناديه السابق.

وقال ماستانتونو في المؤتمر الصحفي عقب التوقيع: "شكراً للجميع هنا وللرئيس، لقد تحقق حلمي بالانضمام إلى أكبر نادٍ في العالم، أود أن أشكر عائلتي وأصدقائي على وقوفهم الدائم إلى جانبي. لولاكم لما كان هذا ممكناً".

وأضاف: "لا يزال لدي الكثير لأتعلمه، أعدكم بأنني سأبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص. إنه حلم لطالما راودني، أشكر أعضاء النادي ومن بينهم تشابي ألونسو، على ثقتهم بي".

ويعد ماستانتونو أول لاعب أرجنتيني يرتدي قميص ريال مدريد منذ أنخيل دي ماريا الذي غادر الفريق الملكي عام 2014 متجهًا إلى مانشستر يونايتد.

وقبل ماستانتونو، تعاقد ريال مدريد مع، ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول، ودين هويسن من بورنموث، وألفارو كاريراس من بنفيكا البرتغالي، ويسعى النادي لضم إبراهيم كوناتي، مدافع ليفربول.