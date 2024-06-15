موعد أول مباراة لرونالدو في كأس أوروبا

تنتظر الجماهير بشغف كبير المباراة الأولى للأسطورة كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال في بطولة "يورو 2024" التي انطلقت، يوم الجمعة، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل.

ويتواجد منتخب البرتغال في المجموعة السادسة، بجانب كل من منتخبات تركيا، جورجيا والتشيك.

ويستحوذ رونالدو بالفعل على عدد من الأرقام القياسية في اليورو، كونه الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 14 هدفا، والأكثر خوضا للمباريات بواقع 25 مباراة.

ومن المقرر أن يصبح رونالدو أول لاعب على الإطلاق يشارك في 6 بطولات أوروبية، إذ يتساوى حاليا مع حارس مرمى إسبانيا السابق إيكر كاسياس في عدد المشاركات (5).

ومن المؤكد أنه يتطلع إلى تحطيم المزيد من الأرقام القياسية خلال يورو 2024.