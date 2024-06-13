سر تعطل انتقال كهربا للأهلي المصري 5 أعوام
كشف محمد عبد الوهاب، عضو مجلس إدارة الأهلي المصري الأسبق، كواليس تعطل انتقال محمود عبد المنعم (كهربا) إلى القلعة الحمراء لمدة 5 أعوام كاملة.
وانتقل كهربا إلى الأهلي في يناير 2020 بشكل مجاني عقب فسخ عقده مع فريقه البرتغالي ديسبورتيفو أفيس.
وقال عبد الوهاب عبر برنامج (اللعيب) بقناة (mbc masr) إن كهربا تواصل معه قبل الانتقال للزمالك وحاول الرحيل للأهلي.
وتعاقد الزمالك مع كهربا قادمًا من إنبي في صيف 2015 بعد مفاوضات مكثفة مع الأهلي وقتها.
وأشار عبد الوهاب إلى أن إدارة الأهلي تفاوضت بالفعل لضم كهربا، ولكن الصفقة تعطلت بناء على طلب مسؤول سابق بالقلعة الحمراء.
وتابع:" علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الأسبق بالأهلي تحدث وقتها مع محمود طاهر رئيس النادي، وأكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات كهربا خاصة بعد التعاقد مع صالح جمعة".
وأضاف:" لم أتفهم الأمر خاصة أنني أعلم قدرات كهربا جيدًا، كما أنه يلعب في مركز مختلف، ولكننا وافقنا على رؤيته".
وواصل:" كهربا تواصل معي وهو على بوابة نادي الزمالك، وطالبني بالتدخل بشأن انتقاله للأهلي؛ لأنه مشجع للفريق الأحمر ويريد العودة إلى صفوفه خاصة أنه ناشئ سابق بالنادي".
وصاحب صفقة انتقال كهربا للأهلي جدلًا واسعًا، بعدما اتهم الزمالك اللاعب بفسخ عقده الذي كان مستمرًا حتى صيف 2022، ولكن اللاعب أكد أن عقده انتهى في صيف 2019 ولم يتم توثيق عقده الآخر الممتد حتى 2022.
وفرضت المحكمة الرياضية الدولية (كاس) غرامة مالية ضخمة ضد كهربا تصل إلى مليوني دولار نظير فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد.