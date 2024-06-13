سر تعطل انتقال كهربا للأهلي المصري 5 أعوام

وأشار عبد الوهاب إلى أن إدارة الأهلي تفاوضت بالفعل لضم كهربا، ولكن الصفقة تعطلت بناء على طلب مسؤول سابق بالقلعة الحمراء.

وتابع:" علاء عبد الصادق مدير قطاع الكرة الأسبق بالأهلي تحدث وقتها مع محمود طاهر رئيس النادي، وأكد أن الفريق ليس بحاجة لخدمات كهربا خاصة بعد التعاقد مع صالح جمعة".

وأضاف:" لم أتفهم الأمر خاصة أنني أعلم قدرات كهربا جيدًا، كما أنه يلعب في مركز مختلف، ولكننا وافقنا على رؤيته".

وواصل:" كهربا تواصل معي وهو على بوابة نادي الزمالك، وطالبني بالتدخل بشأن انتقاله للأهلي؛ لأنه مشجع للفريق الأحمر ويريد العودة إلى صفوفه خاصة أنه ناشئ سابق بالنادي".