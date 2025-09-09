logo
رياضة

العراقي أيمن حسين يثير جدلا برفضه الانحناء تحية لملك تايلاند (فيديو)

العراقي أيمن حسين يثير جدلا برفضه الانحناء تحية لملك تايلاند (فيديو)
أيمن حسين نجم منتخب العراقالمصدر: حساب منتخب العراق عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
09 سبتمبر 2025، 12:12 ص

أثار أيمن حسين، نجم المنتخب العراقي لكرة القدم، جدلاً واسعاً بعد أن رفض الانحناء لتحية ملك تايلاند.

وتوج المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية بعد تغلبه على منافسه تايلاند بنتيجة 1-0.

أخبار ذات علاقة

مهند علي مهاجم منتخب العراق سجل هدفا رائعا أمام هونغ كونغ

مقصية رائعة.. مهند علي يقود منتخب العراق للفوز على هونغ كونغ (فيديو)

 وسجل هدف المنتخب العراقي اللاعب مهند علي بضربة رأس سكنت الشباك بعد تمريرة عرضية أرسلها إبراهيم بايش.

وحضر المباراة ملك تايلاند الذي قام بتسليم الكأس للمنتخب العراقي، ويقام لاعبو المنتخبين بتوجيه التحية للملك بالانحناء كتقليد معروف عن هذه البطولة.

أخبار ذات علاقة

علي جاسم

في طريقة للدوري السعودي.. علي جاسم يترك معسكر منتخب العراق الأولمبي

 ورفض أيمن حسين الانحناء في تصرف لافت نال تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب العراق قد فاز على منافسه هونغ كونغ بنتيجة 2-1 في نصف النهائي قبل التغلب على تايلاند في النهائي بهدف دون رد.

ويستعد منتخب العراق لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب العراقي مباراتين ضد السعودية وإندونيسيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل.

أخبار ذات علاقة

يوسف نصراوي لاعب بايرن ميونخ الصاعد

من هو يوسف نصراوي موهبة بايرن ميونخ المرشح لقيادة منتخب العراق أمام السعودية؟

 ويصعد متصدر ترتيب مجموعة الملحق إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يصعد المنتخب العراقي إلى كأس العالم سوى مرة وحيدة طوال تاريخه في نسخة 1986.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC