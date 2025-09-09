العراقي أيمن حسين يثير جدلا برفضه الانحناء تحية لملك تايلاند (فيديو)

أثار أيمن حسين، نجم المنتخب العراقي لكرة القدم، جدلاً واسعاً بعد أن رفض الانحناء لتحية ملك تايلاند.

وتوج المنتخب العراقي بلقب بطولة كأس ملك تايلاند الودية الدولية بعد تغلبه على منافسه تايلاند بنتيجة 1-0.

وسجل هدف المنتخب العراقي اللاعب مهند علي بضربة رأس سكنت الشباك بعد تمريرة عرضية أرسلها إبراهيم بايش.

وحضر المباراة ملك تايلاند الذي قام بتسليم الكأس للمنتخب العراقي، ويقام لاعبو المنتخبين بتوجيه التحية للملك بالانحناء كتقليد معروف عن هذه البطولة.

ورفض أيمن حسين الانحناء في تصرف لافت نال تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان منتخب العراق قد فاز على منافسه هونغ كونغ بنتيجة 2-1 في نصف النهائي قبل التغلب على تايلاند في النهائي بهدف دون رد.

ويستعد منتخب العراق لخوض منافسات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026 في شهر أكتوبر المقبل.

ويلعب المنتخب العراقي مباراتين ضد السعودية وإندونيسيا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الشهر المقبل.

ويصعد متصدر ترتيب مجموعة الملحق إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ولم يصعد المنتخب العراقي إلى كأس العالم سوى مرة وحيدة طوال تاريخه في نسخة 1986.