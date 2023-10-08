المثلوثي يقبل قدم شيكابالا احتفالا بهدفه في البنك الأهلي (صورة وفيديو)
لقطة جدلية في مباراة الزمالك والبنك الأهلي
أثار حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، جدلا كبيرا عقب قيامه بتقبيل قدم زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، احتفالا بهدفه الحاسم في شباك البنك الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري المصري.
وسجل شيكابالا هدفا قرب النهاية ليقلب الزمالك بعشرة لاعبين تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.
وعقب هدف شيكابالا الحاسم ذهب إليه المثلوثي للاحتفال معه ليضع اللاعب قدمه على ركبة اللاعب التونسي ليقوم الأخير بتقبيلها، في احتفال غير معتاد في الملاعب.
وحقق الزمالك فوزه الأول في الموسم الجاري من الدوري المصري، بعد تعادله مع بيراميدز والمقاولون العرب في الجولتين الأولى والثانية على الترتيب.
وارتقى الزمالك للمركز الخامس برصيد 5 نقاط، فيما يواصل البنك الأهلي تذيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.