المثلوثي يقبل قدم شيكابالا احتفالا بهدفه في البنك الأهلي (صورة وفيديو)

أثار حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك، جدلا كبيرا عقب قيامه بتقبيل قدم زميله محمود عبد الرازق "شيكابالا"، قائد الفريق الأبيض، احتفالا بهدفه الحاسم في شباك البنك الأهلي، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، في الدوري المصري.

وسجل شيكابالا هدفا قرب النهاية ليقلب الزمالك بعشرة لاعبين تأخره إلى فوز 2-1 على البنك الأهلي في الدوري المصري الممتاز.