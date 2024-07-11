باريس سان جيرمان يرد على تقارير سعيه للتعاقد مع لامين يامال

ردّ نادي باريس سان جيرمان، على تقارير صحفية، زعمت اهتمامه بالنجم الإسباني الشاب لامين يامال، وسعيه للحصول على خدماته من نادي برشلونة الإسباني.

صحيفة "لوباريزيان" قالت، أمس الأربعاء، إن نادي باريس سان جيرمان يحلم بإتمام صفقة لامين يامال، ولكن خوان لابورتا يقف عقبة أمام تحقيق هذا الحلم.

وقالت: "لويس كامبوس المستشار الرياضي لباريس سان جيرمان، مُصر على إتمام صفقة لامين يامال، وعلى استعداد لإقناع النادي بدفع 200 مليون يورو لضم المهاجم الشاب، ولكن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة لا يريد أن يكون الشخص الذي قرر بيع النسخة الجديدة من ليونيل ميسي".

وعلى الفور نقلت صحيفة "سبورت" الكتالونية عن مسؤول بنادي باريس سان جيرمان، والذي نفى هذه التقارير.

وقال المسؤول بنادي باريس لصحيفة "سبورت": "لا صحة لما تردد بالتقدم بعرض قيمته 200 مليون يورو لضم يامال، خاصة وأنه يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2026 ويمدد تلقائيا حتى 2028 ويتضمن شرطا جزائيا خرافيا قيمته مليار يورو".

وأوضح المسؤول: "سان جيرمان لا ينوي إبرام صفقة تاريخية جديدة بعدما دفع 222 مليون يورو لضم نيمار من برشلونة في صيف 2017".

ورغم العلاقة القوية التي تجمع بين إدارة باريس وخورخي مينديز وكيل يامال، إلا أن الصحيفة الكتالونية زعمت عدم إمكانية إبرام تلك الصفقة.

يذكر أن يامال أصغر لاعب يسجل في بطولة أوروبا أو كأس العالم، متفوقا على الأسطورة البرازيلي بيليه، بعدما أحرز هدفًا في شباك المنتخب الفرنسي، بتسديدة مذهلة في الدقيقة 21، ليمهد الطريق أمام فوز فريقه 2-1 على الديوك في نصف النهائي.

وتألق يامال بلمساته الإبداعية وسرعته وأسلوبه الأنيق ضمن تشكيلة إسبانيا التي فازت بمبارياتها الست في البطولة.

وباتت إسبانيا على بعد فوز واحد من تحطيم الرقم القياسي والفوز باللقب للمرة الرابعة.