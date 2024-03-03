عملاقان إنجليزيان ينقضّان على جوهرة بايرن ميونخ
كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي للتعاقد مع جمال موسيالا، بعدما ترددت أنباء عن رفضه تجديد عقده مع بايرن ميونخ الألماني.
وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي يراقبان محادثات اللاعب الجارية حاليا مع بايرن ميونخ؛ إذ إنهما على استعداد للتنافس على ضم اللاعب الشاب، البالغ من العمر 21 عاماً، إذا فشل في الوصول لاتفاق لتجديد عقده مع الفريق البافاري.
وما زال عقد موسيالا ممتدا لعامين مع بايرن ميونخ، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي علامة على اتفاق لتمديده بين الطرفين.
وأوضحت "ذا صن" أن مانشستر سيتي أرسل وفداً لمشاهدة اللاعب خلال هزيمة بايرن الأخيرة 3-0 أمام المتصدر باير ليفركوزن.
وأشارت تقارير إلى أن اللاعب الشاب يفضل العودة إلى إنجلترا في الوقت الحالي، حيث أمضى سابقا 7 سنوات في أكاديمية تشيلسي.
ومنذ بدء مشواره مع الفريق الأول في بايرن ميونخ، خاض موسيالا 153 مواجهة بالقميص البافاري أحرز خلالها 40 هدفاً، مع تقديم 27 تمريرة حاسمة.
كما يملك اللاعب الشاب العديد من الألقاب بعد حصد الدوري الألماني 4 مرات، إلى جانب كأس العالم للأندية مرة واحدة، ودوري أبطال أوروبا في مناسبة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة، وكأس السوبر الألماني في 3 مناسبات.
جمال موسيالا خاض مع بايرن ميونخ 28 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، أحرز خلالها 9 أهداف.