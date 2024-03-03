عملاقان إنجليزيان ينقضّان على جوهرة بايرن ميونخ

كشفت تقارير صحفية عن وجود رغبة لدى ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي للتعاقد مع جمال موسيالا، بعدما ترددت أنباء عن رفضه تجديد عقده مع بايرن ميونخ الألماني.

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن ناديي مانشستر سيتي وتشيلسي يراقبان محادثات اللاعب الجارية حاليا مع بايرن ميونخ؛ إذ إنهما على استعداد للتنافس على ضم اللاعب الشاب، البالغ من العمر 21 عاماً، إذا فشل في الوصول لاتفاق لتجديد عقده مع الفريق البافاري.

وما زال عقد موسيالا ممتدا لعامين مع بايرن ميونخ، إلا أنه لا يوجد حتى الآن أي علامة على اتفاق لتمديده بين الطرفين.