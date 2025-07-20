الهلال يتخذ قرارا نهائيا حول المشاركة في السوبر السعودي

كشفت تقارير صحفية عن تمسك إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل بالاعتذار عن عدم مشاركة فريقه الأول لكرة القدم في بطولة كأس السوبر السعودي، التي تستضيفها هونغ كونغ، الشهر المقبل، على الرغم من مساعي اتحاد اللعبة المحلي لثنيه عن قراره.

وترددت أنباء عديدة خلال الفترة الماضية، تفيد بأن الهلال سينسحب من بطولة كأس السوبر السعودي، من أجل منح لاعبيه فترة راحة أكبر، بعد مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2025، قبل أن تظهر أخبار أخرى تشير إلى أن "الزعيم" سيتراجع عن قراره وسيشارك في البطولة بشكل طبيعي.

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ومن المنتظر أن تقام مباراتا نصف نهائي كأس السوبر يومي 19 و20 أغسطس المقبل، حيث ستكون المباراة الأولى بين الاتحاد والنصر، والثانية بين الهلال والقادسية، ولكن الزعيم يبدو أنه لن يتراجع عن فكرة الانسحاب.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الرياضية" في تقرير لها، اليوم الأحد، فإن "إدارة الهلال ما زالت مصرّة على موقفها، الذي ترجمته عبر خطاب رسمي أرسلته إلى الاتحاد السعودي، تطلب فيه الاعتذار عن عدم المشاركة، متعللة برغبتها في تجنيب لاعبي الفريق الإرهاق، بعد خوضهم أخيرا منافسات كأس العالم للأندية، وحاجتهم إلى الراحة، ثمَّ الاستعداد دون ضغوط إضافية للموسم الرياضي المقبل".

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ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من منظّمي السوبر بشأن محاولة اتحاد كرة القدم إقناع مسؤولي الهلال بالعدول عن قرارهم، والمشاركة في البطولة، التزاما بالبنود التعاقدية مع البلد المستضيف التي تضمنت أسماء الفرق ونجومها المقرَّر حضورهم.

وأشار المصدر نفسه إلى خضوع القرار الهلالي لمداولات ونقاشات داخل النادي، وسط تباين في المواقف، بين أطراف متشبثة بالاعتذار، وأخرى ترى إمكانية إعادة النظر فيه استجابةً لتوصيات اتحاد الكرة.

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ووفقا لمصدر آخر في اتحاد الكرة السعودي، فإنه لم يتخذ القرار النهائي بعد من مسؤوليه، مشددا على عدم بتّه في اعتذار الهلال حتى الآن.

وحال تأكد انسحاب الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي، فإن الفريق سيواجه عقوبات مختلفة.

على الصعيد الرياضي، سيتم حرمانه من خوض النسخة المقبلة من البطولة حال تأهله لها.

كذلك، سيتم توقيع غرامة مالية يتم تحديدها من قبل اللجان المسؤولة في الاتحاد السعودي لكرة القدم الجهة المنظمة للحدث.