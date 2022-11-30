لويس إنريكي يكشف سبب ظهوره في بث مباشر يوميًا خلال فترة كأس العالم

وقال مدرب إسبانيا خلال المؤتمر الصحفي: "الجميع يستطيع تفسير جلسات البث المباشر والمنشورات الخاصة بي بالطريقة التي يريدها، ولا أفعل ذلك من أجل هدف معين".

وتابع: هناك الكثير من العبارات المبتذلة حول ضرورة أن تكون معسكرات التدريب صارمة للغاية، ولا أعرف من قال ذلك، تخيل كم الوقت الذي يقضيه اللاعبون، لديهم الكثير من الوقت ليشعروا بالملل.

وأضاف: "الاضطرار إلى اتباع قواعد صارمة كلام سخيف".

وقال "إنريكي" إنه من الضروري أن يتمكن اللاعبون من التخلص من جميع الضغوط التي يجلبها كأس العالم.

وأضاف: الهدف الوحيد الذي حددته للاعبين، أنني أخبرتهم قبل هذا المعسكر التدريبي الذي بدأ منذ 16 يومًا أننا بحاجة للاستمتاع والمرح، نحن بحاجة لذلك لأن عليك الاستمتاع بعملك.