الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي وفولهام

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ينتظر عشاق نادي الاتحاد السعودي، خوض الفريق مواجهة مهمة أمام فولهام الإنجليزي في البرتغال، مساء اليوم الأربعاء، ضمن التحضيرات للموسم الجديد 2025-2026.
ويسعى "العميد" لتحقيق انتصار بعدما خسر بثلاثية مقابل هدف على يد نظيره فيتوريا غيماريش البرتغالي خلال المباراة الودية التي جمعتهما مساء السبت الماضي بمعسكر البرتغال.
وتعد هذه الخسارة الثانية للاتحاد في معسكره الخارجي بعدما خسر برباعية نظيفة في المباراة الأولى أمام نظيره فنربخشة التركي.
ويسعى الاتحاد لتجهيز لاعبيه بدنيا وذهنيا بأفضل صورة ممكنة، قبل مواجهة النصر في كأس السوبر السعودي في أغسطس المقبل، ووجود رغبة واضحة لدى إدارة النادي لتحقيق موسم استثنائي يُرضي طموحات الجماهير الاتحادية.
وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وفولهام في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وسيتم نقل اللقاء عبر تطبيق STC على الهواتف الذكية.