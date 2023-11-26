وفاة تيري فينابلز مدرب إنجلترا الأسبق عن 80 عاما
سبق لفينابلز تدريب عدد من الأندية من بينها توتنهام وبرشلونة
توفي تيري فينابلز، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، عن 80 عاما بعد صراع مع المرض، يوم السبت.
وقالت أسرة فينابلز في بيان: "نشعر بحزن بالغ بسبب وفاة زوج وأب رائع رحل في سلام أمس بعد صراع طويل مع المرض".
وسبق لفينابلز أيضا تدريب عدد من الأندية من بينها توتنهام هوتسبير الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.
وحقق تيري مع تشيلسي لقب الدوري الإنجليزي مرة واحدة كلاعب، كما حقق كأس الاتحاد الإنجليزي مع توتنهام أيضًا عندما كان لاعبًا في صفوفه موسم 1966-1967.
كما حقق فينابلز مع برشلونة كمدرب لقب الدوري الإسباني ولقب كأس الدوري الإسباني، بالإضافة الوصول لنهائي كأس أوروبا موسم 1985-1986.