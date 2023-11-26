وفاة تيري فينابلز مدرب إنجلترا الأسبق عن 80 عاما

توفي تيري فينابلز، المدرب السابق لمنتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، عن 80 عاما بعد صراع مع المرض، يوم السبت.

وقالت أسرة فينابلز في بيان: "نشعر بحزن بالغ بسبب وفاة زوج وأب رائع رحل في سلام أمس بعد صراع طويل مع المرض".