من مباراة مانشستر سيتي وأوراوا
من مباراة مانشستر سيتي وأوراوامنصة X

مانشستر سيتي يعبر أوراوا ويتأهل لملاقاة فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

تأهل سيتي بهذه النتيجة لمواجهة فلومينينسي يوم الجمعة المقبل.

حقق مانشستر سيتي فوزًا مستحقًا على نظيره أوراوا الياباني بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما، مساء الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة المشعة"، ليتأهل الفريق الإنجليزي إلى نهائي كأس العالم للأندية لملاقاة فلومينينسي البرازيلي.

وتمكن مانشستر سيتي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، عن طريق النيران الصديقة، بعدما اصطدمت الكرة بماريوس هويبروتن، عقب عرضية من ماتيوس نونيز، وحاول لاعب أوراوا إبعاد الكرة ولكنه أسكنها شباك فريقه.

وأضاف ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 52 من الشوط الثاني بعد تلقيه بينية رائعة من والكر ليصوبها بقوة في الشباك اليابانية.

وجاء هدف السيتي الثالث عن طريق برناردو سيلفا في الدقيقة 59 من تصويبة قوية بيسراه.

وتأهل سيتي بهذه النتيجة لمواجهة فلومينينسي، يوم الجمعة المقبل، في نهائي كأس العالم للأندية، بينما أوراوا يواجه الأهلي المصري للمنافسة على الميدالية البرونزية في نفس اليوم.

كأس العالم للأندية

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