عرضه في صفقة تبادلية.. جون إدوارد ينفذ خطة التخلص من أحمد فتوح

بدأ جون إدوارد، المدير الرياضي الجديد بنادي الزمالك، تنفيذ خطة للتخلص من اللاعب أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأبيض.

وأعلن نادي الزمالك، اليوم السبت، تغريم أحمد فتوح مليون جنيه مصري وإحالته للتحقيق بسبب ظهوره في إحدى المناسبات العامة دون الحصول على إذن النادي.

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وشوهد فتوح في حفل غنائي للمطرب راغب علامة رفقة إمام عاشور نجم وسط الأهلي في الساحل الشمالي.

وتغيب اللاعب عن معسكر الزمالك استعداداً للموسم الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة بداعي مرض عمه.

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خطة الرحيل

وبحسب مصدر مطلع لـ"إرم نيوز"، فإن جون إدوارد عرض على إدارة بيراميدز التعاقد مع أحمد فتوح مقابل الحصول على خدمات محمد حمدي الظهير الأيسر للفريق السماوي.

وتواصل إدوارد مع عمرو بسيوني مدير التعاقدات في نادي بيراميدز وعرض عليه الصفقة التبادلية إلا أن بسيوني لم يقدم رداً واكتفى بعرض الأمر على إدارة بيراميدز لحسم القرار النهائي.

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وأوضح المصدر أن الزمالك اتخذ قراراً نهائياً ببيع اللاعب أحمد فتوح بسبب عدم التزامه.

وتخرج أحمد فتوح صاحب الـ 27 عاماً من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، ويرتبط بعقد مع الفريق الأبيض حتى صيف 2027.

ولعب فتوح معاراً مع ناديي إنبي وسموحة قبل عودته للزمالك في صيف 2020، وخاض 179 مباراة وسجل 6 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة.

وحقق فتوح لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع منتخب مصر، ولعب مع المنتخب الأول 28 مباراة دولية وخاض منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021.