تصرف مصطفى شوبير يفجر جدلا في الأهلي (صورة)

فجر مصطفى شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري، جدلا واسعا بعد نشره رسالة اعتذار للجماهير إثر تعادل الفريق في الجولة الأولى لبطولة الدوري المحلي أمام مودرن سبورت، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت.

وتعادل الأهلي مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان مصطفى شوبير الحارس الأساسي للأهلي في مباراة مودرن سبورت، بدلا من محمد الشناوي، الذي جلس على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فاركو، مساء الجمعة المقبل، على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز، بينما يواجه فريق مودرن سبورت نظيره الاتحاد السكندري في الجولة نفسها.

وكتب الحارس الشاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي في رسالته التي جاءت باللغة الإنجليزي: "ليست البداية التي تمنيناها، لكننا سنبذل قصارى جهدنا في المباراة القادمة، دعمكم يعني الكثير، نشعر به في كل مباراة".

وأعرب العديد من المتابعين عن غضبهم الشديد من تصرف مصطفى شوبير، خاصة أنه الوحيد الذي كتب هذا الأمر عن اللقاء ولم يفعل اللاعبون الآخرون مثله، ورأى البعض أن التعادل ليس بالأمر الجلل الذي يستحق كتابة مثل هذه الرسالة، خاصة في مستهل البطولة.

كما أن الرسالة كتبها اللاعب باللغة الإنجليزية، وهو أمر لم يفهمه الجمهور، وتساءلوا إلى من يوجه اللاعب المصري رسالته من الأساس، كما أنه ليس قائد الفريق لكي يكتب أي اعتذار أو يوضح أي شيء عن اللقاء.

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة قبل نهاية الجولة الأولى.

ولأول مرة يتعثر الأهلي في أول جولة من الدوري المصري بعدما حقق الفوز في أول جولة خلال آخر 6 مواسم.