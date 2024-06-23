يورو 2024.. لوكاكو هداف الأهداف الملغاة

يبدو أن النحس ما زال يطار البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال منافسات بطولة "يورو 2024"، على الأراضي الألمانية، حيث يمكن أن يحصد لقب "هداف الأهداف الملغاة".

وسعى لوكاكو لهز الشباك في بداية مشوار بلجيكا خلال انطلاق منافسات يورو 2024، لكن منتخب بلاده خسر بهدف دون رد أمام سلوفاكيا.

وسجل لوكاكو في تلك المباراة، هدفا في الدقيقة 56، ولكن ألغته تقنية الفيديو بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.

وعاد لوكاكو وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 86، ولكن لم يحتسب بعد العودة لتقنية الـVAR، بسبب وجود لمسة يد على لويس أوبيندا عند صناعة الهدف.

وواصل النحس، مطاردة لوكاكو، في مباراة بلجيكا ضد رومانيا، مساء السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

ومع تقدم بلجيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، تلقى لوكاكو، بينية مميزة من دي بروين في الدقيقة 63.

وانفرد لوكاكو بحارس رومانيا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، ولكن عادت تقنية الفيديو وألغت الهدف لوجود تسلل عليه.