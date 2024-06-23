يورو 2024.. لوكاكو هداف الأهداف الملغاة
يبدو أن النحس ما زال يطار البلجيكي روميلو لوكاكو، خلال منافسات بطولة "يورو 2024"، على الأراضي الألمانية، حيث يمكن أن يحصد لقب "هداف الأهداف الملغاة".
وسعى لوكاكو لهز الشباك في بداية مشوار بلجيكا خلال انطلاق منافسات يورو 2024، لكن منتخب بلاده خسر بهدف دون رد أمام سلوفاكيا.
وسجل لوكاكو في تلك المباراة، هدفا في الدقيقة 56، ولكن ألغته تقنية الفيديو بسبب وقوعه في مصيدة التسلل.
وعاد لوكاكو وأحرز هدف التعادل في الدقيقة 86، ولكن لم يحتسب بعد العودة لتقنية الـVAR، بسبب وجود لمسة يد على لويس أوبيندا عند صناعة الهدف.
وواصل النحس، مطاردة لوكاكو، في مباراة بلجيكا ضد رومانيا، مساء السبت، في الجولة الثانية من دور المجموعات.
ومع تقدم بلجيكا بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، تلقى لوكاكو، بينية مميزة من دي بروين في الدقيقة 63.
وانفرد لوكاكو بحارس رومانيا وسدد كرة أرضية سكنت الشباك، ولكن عادت تقنية الفيديو وألغت الهدف لوجود تسلل عليه.
وسجل يوري تيليمانس هدفا بعد 73 ثانية، وأحرز كيفن دي بروين هدفا في نهاية الشوط الثاني ليقودا بلجيكا للفوز 2-صفر على رومانيا، في مباراة مثيرة في المجموعة الخامسة، يوم السبت.
وبهذا، تتساوى فرق المجموعة الأربعة في النقاط بعد أول جولتين للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعد فوز أوكرانيا 2-1 على سلوفاكيا يوم الجمعة.
وستكون كل السيناريوهات واردة في الجولة الختامية للمجموعة عندما تلعب بلجيكا أمام أوكرانيا وتواجه سلوفاكيا منتخب رومانيا يوم الأربعاء المقبل؛ إذ قد تكون أربع نقاط كافية لتصدر المجموعة أو قد تنهي مشوار فريق بالبطولة.
وتحظى رومانيا وبلجيكا بأفضلية فارق الأهداف، بواقع هدف واحد لكل منهما، بينما تلقت أوكرانيا عدد الأهداف نفسها التي هزت شباكها، في حين أن رصيد أوكرانيا سلبي (-2) وقد تكون هذه الأهداف عنصر الحسم حال استمر التعادل في الجولة الأخيرة.