اتفاق بين باريس سان جيرمان ومبابي

يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي من اللعب للريال مدريد، بعد أن قرر مغادرة باريس سان جيرمان.

ورغم كل الشائعات حول مستقبله، فإنه لم يدل بكلمة واحدة وبحسب صحيفة "سبورت" فإن كل شيء يشير إلى أن اللاعب لن يفعل ذلك حتى نهاية أبريل المقبل.

وأضافت أن باريس سان جيرمان وميابي اتفقا على عدم الحديث عن مستقبل اللاعب إلا بعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يريد الوصول إلى نصف النهائي مهما كان الأمر ولذلك يريد تجنب الصراعات الخارجية.