اتفاق بين باريس سان جيرمان ومبابي
يقترب النجم الفرنسي كيليان مبابي من اللعب للريال مدريد، بعد أن قرر مغادرة باريس سان جيرمان.
ورغم كل الشائعات حول مستقبله، فإنه لم يدل بكلمة واحدة وبحسب صحيفة "سبورت" فإن كل شيء يشير إلى أن اللاعب لن يفعل ذلك حتى نهاية أبريل المقبل.
وأضافت أن باريس سان جيرمان وميابي اتفقا على عدم الحديث عن مستقبل اللاعب إلا بعد ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه برشلونة.
وأوضحت الصحيفة أن باريس سان جيرمان يريد الوصول إلى نصف النهائي مهما كان الأمر ولذلك يريد تجنب الصراعات الخارجية.
وفي الوقت الحالي، الشيء الوحيد المعروف هو أن مبابي قرر مغادرة باريس سان جيرمان كما اعترف النادي نفسه، على الرغم من أنه لا يوجد شيء واضح رسميًا بشأن وجهته.
ويعتقد باريس سان جيرمان أن مبابي سيلعب لريال مدريد.
ويريد باريس سان جيرمان تحديد الوقت بشأن الحديث عن وجهة مبابي بحيث لا يؤثر ذلك على أداء الفريق.
ووفقا للصحيفة الإسبانية فإن تأخر اتصالات مبابي يربك الأمر في ريال مدريد، مع استمرار الشائعات حول ظهور أندية أخرى قد تقدم عرضًا لضم اللاعب.
وأشارت إلى أنه مع مبابي ومحيطه، لا يمكن أبدًا اعتبار أي شيء أمرًا مسلّمًا به، ولهذا السبب، فإن ريال مدريد حذر للغاية عندما يتعلق الأمر بتأكيد انضمام اللاعب الفرنسي.
وحتى يتم التوقيع على كل شيء، لن يتخذ ريال مدريد الخطوة لتجنب موقف مثير للسخرية كما حدث صيف 2022، عندما جدد مبابي لباريس سان جيرمان.
وبينت "سبورت" أن لدى مبابي فرصة رائعة للفوز بدوري أبطال أوروبا، مع تطور باريس سان جيرمان بقيادة لويس إنريكي.