مشكلة في نابولي قبل مواجهة برشلونة

وتجمع مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.

ونشرت صحيفة (SPORT) الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب لم يعد حتى الآن إلى إيطاليا، بعد مشاركته مع منتخب نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية، بسبب استمرار إصابته.

وأوضحت: "يُعاني اللاعب النيجيري من آلام في العضلات والتهاب في المعدة والأمعاء".

كما أقر مدرب نابولي والتر ماتزاري بصعوبة وضع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مؤكدًا أن هناك شكوكًا حوله.