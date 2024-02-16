مشكلة في نابولي قبل مواجهة برشلونة
كشفت تقارير صحفية أن هناك شكوكا حول مشاركة النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نابولي، أمام برشلونة، في مباراة الفريقين بدوري أبطال أوروبا.
وتجمع مباراة الذهاب بين برشلونة ونابولي في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، يوم الأربعاء المقبل.
ونشرت صحيفة (SPORT) الكتالونية تقريرًا قالت فيه إن اللاعب لم يعد حتى الآن إلى إيطاليا، بعد مشاركته مع منتخب نيجيريا في بطولة الأمم الأفريقية، بسبب استمرار إصابته.
وأوضحت: "يُعاني اللاعب النيجيري من آلام في العضلات والتهاب في المعدة والأمعاء".
كما أقر مدرب نابولي والتر ماتزاري بصعوبة وضع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، مؤكدًا أن هناك شكوكًا حوله.
وقال ماتزاري في هذا الصدد: "كنت على اتصال مع أوسيمين خلال الفترة التي قضاها في أفريقيا. الآن يعود بعد رحلة طويلة".
وأضاف: "عليّ أن أقيم حالته قبل أن اتخذ قراراً بشأن مشاركته أم لا، أم أنه سيبدأ من دكة البدلاء".
وتابع: "لقد عاد محطماً في المرة الأخيرة التي جاء منها من المنتخب، لقد جاء من منافسة مع المنتخب، وظل ثلاثة أيام يطير حول العالم، بينما يتدرب الآخرون".