بابلو فرانكو لـ"إرم نيوز": مبابي سيجعل الفوز بالمباريات أسهل لريال مدريد (فيديو)

يرى بابلو فرانكو، المدرب المساعد السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للميرنغي، هو الأنسب لقيادة الفريق، كما تحدث عن صفقة انضمام كيليان مبابي للفريق الملكي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

وقال بابلو فرانكو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "من الرائع أن مبابي وقع أخيرًا مع ريال مدريد، بالتأكيد سيمثل إضافة قوية للفريق في الدوري الإسباني، كما أن الميرنغي سيكون أكثر هيمنة، وهو ما كنا نفتقر إليه في السنوات الأخيرة".

وأضاف: "مبابي لاعب يمكنه تسجيل الأهداف بغزارة ورائع في التمريرات الحاسمة مثل كريستيانو رونالدو من قبل، وأعتقد أن تلك الفجوة كانت موجودة منذ رحيله، صحيح أننا كنا نتحدث عن فينيسيوس ورودريغو وبقية اللاعبين الذين يسجلون تلك الأهداف، ولكنني أعتقد أنه الآن سيكون من الأسهل على ريال مدريد الفوز بالمباريات".

وتابع: "وجود لاعب مثل كيليان مبابي، الذي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم حاليًا وأعتقد أن ريال مدريد كان بحاجة إلى التعاقد معه في وقت مبكر، أفضل اللاعبين في العالم دائمًا يجب أن يلعبوا لريال مدريد".