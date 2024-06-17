بابلو فرانكو لـ"إرم نيوز": مبابي سيجعل الفوز بالمباريات أسهل لريال مدريد (فيديو)
يرى بابلو فرانكو، المدرب المساعد السابق لنادي ريال مدريد الإسباني، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الحالي للميرنغي، هو الأنسب لقيادة الفريق، كما تحدث عن صفقة انضمام كيليان مبابي للفريق الملكي، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.
وقال بابلو فرانكو في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "من الرائع أن مبابي وقع أخيرًا مع ريال مدريد، بالتأكيد سيمثل إضافة قوية للفريق في الدوري الإسباني، كما أن الميرنغي سيكون أكثر هيمنة، وهو ما كنا نفتقر إليه في السنوات الأخيرة".
وأضاف: "مبابي لاعب يمكنه تسجيل الأهداف بغزارة ورائع في التمريرات الحاسمة مثل كريستيانو رونالدو من قبل، وأعتقد أن تلك الفجوة كانت موجودة منذ رحيله، صحيح أننا كنا نتحدث عن فينيسيوس ورودريغو وبقية اللاعبين الذين يسجلون تلك الأهداف، ولكنني أعتقد أنه الآن سيكون من الأسهل على ريال مدريد الفوز بالمباريات".
وتابع: "وجود لاعب مثل كيليان مبابي، الذي بالنسبة لي هو أفضل لاعب في العالم حاليًا وأعتقد أن ريال مدريد كان بحاجة إلى التعاقد معه في وقت مبكر، أفضل اللاعبين في العالم دائمًا يجب أن يلعبوا لريال مدريد".
وتطرق للحديث عن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، قائلاً: "هو مدرب يتناسب مع فلسفة ريال مدريد، هو مدرب جيد وله طرق تكتيكية ولكن بشكل خاص، هو متميز أيضًا في كيفية تعامله مع المحيطين به، أعتقد أن غرفة خلع ملابس ريال مدريد مليئة بالنجوم ويحتاجون فقط إلى شخص يمكن إدارتهم، وكارلو هو الشخص المناسب".
وتابع: "عندما تنظر إلى ريال مدريد في الـ25 عامًا الماضية فإن معظم المدربين الذين ينجحون يتمتعون بنفس الشخصية".
كما تحدث فرانكو عن البلجيكي تيبو كورتوا، حارس ريال مدريد، قائلاً: "كورتوا يخيف المنافسين، وأعتقد أن هذا شيء لافت في مركز حراسة المرمى، وليس هناك الكثير من الحراس في تاريخ هذه اللعبة الذين كانوا قادرين على جعل المنافسين يشعرون بالخوف عندما يواجهوهم، لذا أعتقد أن كورتوا كان رائعًا بعدما تمكن من خوض نهائي دوري أبطال أوروبا مرة أخرى وحصل على لقب آخر له، والأهم من ذلك أن مشجعي كرة القدم سيتمكنون من الاستمتاع مجددًا بأفضل حارس مرمى في العالم".
ويعد بابلو فرانكو واحدًا من أبرز الأسماء التي ظهرت في أفريقيا والشرق الأوسط في الفترة الأخيرة بقوة، بعد الأداء المميز الذي ظهرت به الفرق التي تولى تدريبها.
وشغل فرانكو منصب المدرب المساعد في ريال مدريد برفقة جولين لوبيتيجي، العام 2018، بجانب عمله مدربًا لفريق خيتافي الإسباني، والقادسية الكويتي، وسيمبا التنزاني، وحاليًا مع أمازولو الجنوب أفريقي، بخلاف عمله مع العديد الأخرى من الأندية في إسبانيا.