ألونسو أم زيدان؟ خلاف بين فلورنتينو بيريز وإدارة ريال مدريد بسبب خليفة أنشيلوتي

ومن المرجح أن يغير ريال مدريد مدربه في نهاية الموسم، عندما ينتهي عقد كارلو أنشيلوتي.

ونشر موقع (le10sport) الفرنسي تقريرًا قال فيه إن هناك صراعًا داخل نادي الميرينغي، فعندما كان الرئيس فلورنتينو بيريز يقوم بحملة من أجل عودة زيدان، كان القادة الآخرون لديهم ملف آخر في الاعتبار وهو التعاقد مع تشابي ألونسو

وقال التقرير: "سيكون هناك خلاف داخل إدارة ريال مدريد بشأن عودة زين الدين زيدان أو أي ملف آخر".

وأضاف: "زين الدين زيدان لا يزال في ذهن فلورنتينو بيريز هو المرشح المفضل، لكن هناك أشخاص آخرين في النادي يريدون تشابي ألونسو".

لكن رأي الرئيس قد يتغير، ويبقى أن نرى ما إذا كان فلورنتينو بيريز سيفوز بقضيته ويتمكن من إعادة زين الدين زيدان إلى مدريد في الصيف المقبل، أم سينتصر الفريق الآخر.