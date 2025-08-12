إيفرتون يعلن تعاقده رسميًا مع جاك غريليش

أعلن نادي إيفرتون رسميًا تعاقده مع جاك غريليش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لعام 2025، قادمًا من مانشستر سيتي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

ويرتبط غريليش بعقد مع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي حتى فترة الانتقالات الصيفية لعام 2027.

غريليش، الذي يعد من أكثر اللاعبين تتويجًا بالألقاب مع السيتي، إذ حقق 3 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرتين، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، أصبح سادس صفقات ديفيد مويس في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد ضم تشارلي ألكاراز بشكل نهائي، والتعاقد مع ثيرنو باري، ومارك ترافرز، وآدم أزنوف، وكيرنان ديوسبري-هال.

وقال غريليش، في تصريحاته بعد إتمام انتقاله إلى إيفرتون: "أنا في غاية السعادة، هذا أمر كبير بالنسبة لي، إنه نادٍ عظيم وجماهيره رائعة، منذ اللحظة التي تحدثت فيها مع المدرب، علمت أن هناك وجهة واحدة فقط أريد الانضمام إليها. على وسائل التواصل الاجتماعي، غمرتني رسائل من جماهير إيفرتون، وهذا كان سببًا إضافيًا لاختياري النادي".

وأضاف: "أود أن أشكر الجماهير على كل الرسائل التي وصلتني بالفعل. شكرًا على كل الحب والدعم. آمل أن أستطيع رد الجميل الآن، وأنا واثق من أنني سأفعل ذلك".

وُلد غريليش في برمنغهام وتدرج في صفوف ناشئي أستون فيلا، وبعد فترة إعارة مع نوتس كاونتي، خاض أول مباراة له مع الفريق الأول لنادي طفولته وهو في سن 18 عامًا.

أصبح غريليش لاعبًا أساسيًا في فيلا، وأسهم في عودة النادي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2019، قبل أن ينتقل إلى مانشستر سيتي في صيف 2021 مقابل رسوم قياسية على مستوى بريطانيا.

وخلال مسيرته المليئة بالألقاب على ملعب الاتحاد، مثّل غريليش منتخب إنجلترا في 39 مباراة حتى الآن.