خطأ فادح من هييرو ورونالدو يهدد بإفساد موسم النصر السعودي

عندما أعلن النصر السعودي عن تعيين فيرناندو هييرو، أسطورة ريال مدريد، مديرًا رياضيًّا في صفوفه تفاءلت الجماهير بقدرة الإسباني على استقطاب أسماء عالمية جديدة لصالح فريقهم.

لكنهم لم يتخيلوا أن يسمعوا اسمًا قد يتسبب في المتاعب لهم، في ظل العلاقات الطيبة التي يملكها هييرو وقدرته على إقناع اللاعبين.

لكن هذا بالتحديد ما حدث، هييرو أراد أن يضم لاعبًا جديدًا لصفوف النصر ولا يبدو أنه سيساعد على الإطلاق في تحسين مسيرة الفريق خلال الموسم الجديد.

ذلك اللاعب هو سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد السابق وإشبيلية ومنتخب إسبانيا، الذي دخل المنعطف الأخير من مسيرته الكروية منذ سنوات.