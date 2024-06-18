ليس عبور الكرة.. خطأ فادح من حكم مباراة الزمالك والمصري (فيديو)
أثار الخبير التحكيمي سمير عثمان جدلًا واسعًا بعدما أكد أن حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ارتكب خطًأ فادحًا خلال تنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسِبَت لصالح أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض، والتي تسببت في لغط كبير بشأن عدم عبورها خط المرمى أم لا.
وحقق المصري فوزًا مثيرًا، مساء الاثنين، على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب.
وشهدت مباراة الزمالك والمصري تسديد "زيزو" ركلة الجزاء فارتدت الكرة من العارضة بالقرب من خط المرمى، واحتج لاعبو الأبيض مؤكدين تجاوزها الخط، بينما استأنف الحكم أحمد الغندور اللعب، بعد العودة لتقنية الفيديو.
وقال سمير عثمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" في تحليله للحالات الجدلية، إن اللعبة ليست هدفًا لأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل استدارتها وهو ما تظهره الكاميرات.
وأضاف: "القانون في ركلة جزاء زيزو وبالتحديد من المجلس الدولي التشريعي في مثل هذه الحالات لا بد من أن تسكن الكرة بكامل محيطها ولو موجود شعرة من الكرة على الخط لا تحتسب كهدف أيضًا، وهو ما حدث في ركلة جزاء زيزو الكرة لم تمر بكامل محيطها ولا يجب احتسابها كهدف من حكم المباراة".
وتابع: "ومع ذلك، كان يجب على حكم المباراة إعادة ضربة الجزاء، لأن باهر المحمدي، لاعب المصري دخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ ركلة الجزاء، وشتت الكرة بعد اصطدامها بالعارضة، ضربة الجزاء، لازم تعاد لأن باهر المحمدي، كان له تأثير على الكرة".
وقال عثمان إن الحكم أحمد الغندور وطاقمه تهاونوا في حقهم بالسماح للاعبي الزمالك بالحديث معهم بعصبية، وأن خطأ الغندور في السماح للاعب الزمالك عبد الله السعيد بالاقتراب منه والاحتكاك به دون إنذاره.
واختتم: "الحكم المساعد سامي هلهل سمح لأحمد زيزو لاعب الزمالك بالحديث معه بشكل غير لائق، وأيضًا الحكم الرابع عاطف حسين دفعه مدرب الزمالك جوزيه غوميز".
وأصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، ندد فيه بانعدام مبدأ تكافؤ الفرص في بطولة الدوري، وبالقرارات التحكيمية ضد الفريق أمام المصري، والتي رأوا فيها تجاوزات واضحة.
الزمالك حدد في بيانه 4 طلبات لاستكمال المسابقة، أولها التحقيق مع طاقم حكام مباراة الفريق مع المصري وإخطار النادي بنتائج التحقيق، بجانب رفض النادي استكمال باقي مباريات الدوري قبل أن تستكمل الفرق المتنافسة مباريات الدور الأول جميعها.
وجاء الطلب الثالث بانتداب لجنة محايدة من خارج مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ورابطة الأندية لإعادة تنظيم وترتيب مباريات الدوري بما يضمن الحياد الكامل.
وأخيرًا، فقد حددت إدارة الزمالك مباراة فاركو المقبلة، كحد أقصى من أجل تسلم جدول كامل للمباريات المتبقية جميعها حتى نهاية الدوري بشرط أن تتحقق فيه مطالب النادي السابقة جميعها.
الفوز رفع رصيد المصري إلى 42 نقطة في وصافة الترتيب من 25 مباراة، فيما تجمد رصيد الزمالك عند 31 نقطة في المركز الـ12 من 19 مباراة.