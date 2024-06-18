ليس عبور الكرة.. خطأ فادح من حكم مباراة الزمالك والمصري (فيديو)

أثار الخبير التحكيمي سمير عثمان جدلًا واسعًا بعدما أكد أن حكم مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي ارتكب خطًأ فادحًا خلال تنفيذ ركلة الجزاء التي احتُسِبَت لصالح أحمد سيد "زيزو"، لاعب الفريق الأبيض، والتي تسببت في لغط كبير بشأن عدم عبورها خط المرمى أم لا.

وحقق المصري فوزًا مثيرًا، مساء الاثنين، على الزمالك بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد برج العرب.

وشهدت مباراة الزمالك والمصري تسديد "زيزو" ركلة الجزاء فارتدت الكرة من العارضة بالقرب من خط المرمى، واحتج لاعبو الأبيض مؤكدين تجاوزها الخط، بينما استأنف الحكم أحمد الغندور اللعب، بعد العودة لتقنية الفيديو.

وقال سمير عثمان عبر قناة "أون تايم سبورتس" في تحليله للحالات الجدلية، إن اللعبة ليست هدفًا لأن الكرة لم تتجاوز خط المرمى بكامل استدارتها وهو ما تظهره الكاميرات.

وأضاف: "القانون في ركلة جزاء زيزو وبالتحديد من المجلس الدولي التشريعي في مثل هذه الحالات لا بد من أن تسكن الكرة بكامل محيطها ولو موجود شعرة من الكرة على الخط لا تحتسب كهدف أيضًا، وهو ما حدث في ركلة جزاء زيزو الكرة لم تمر بكامل محيطها ولا يجب احتسابها كهدف من حكم المباراة".