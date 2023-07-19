تقرير: تعثر مفاوضات الأهلي السعودي مع سفيان أمرابط

وكان النادي الأهلي قد دخل في مفاوضات جادة مع أمرابط للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت قناة "الكاس" القطرية إن صفقة سفيان أمرابط لصفوف الأهلي السعودي مهددة بالفشل؛ بسبب دخول عدة أندية على خط المفاوضات مع نادي فيورنتينا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت تقارير صحفية إلى وجود اهتمام من أندية مانشستر يونايتد الإنجليزي وأتلتيكو مدريد الإسباني وأهلي جدة السعودي بضم اللاعب، البالغ من العمر 26 عامًا.

وسبق أن ارتبط اسم سفيان أمرابط بأندية برشلونة وأتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد.

وبسبب دخول تلك الأندية في مفاوضات قوية لضم اللاعب، أصبح المهاجم المغربي بعيدًا عن الأهلي السعودي.