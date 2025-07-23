رونالدو ليس الأول.. أكثر 10 لاعبين تكلفة في تاريخ الميركاتو

كتب - نور الدين ميفراني

يعد البرازيلي نيمار أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم حين دفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو قيمة فسخ عقده لبرشلونة، لكن هناك عدة لاعبين تم بيعهم أكثر من مرة دفعت أندية كرة القدم مبالغ كبيرة للتعاقد معهم.

ووصلت المبالغ المالية التي صرفت على النجم البرازيلي الذي عاد للعب في صفوف فريقه الأم سانتوس 400 مليون يورو في 3 انتقالات فقط في تاريخه.

ونرصد في التقرير الآتي أكثر 10 لاعبين صرفت عليهم أموال للتعاقد معهم.

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1 – البرازيلي نيمار: 400 مليون يورو في 3 انتقالات

بدأ النجم البرازيلي مسيرته في البرازيل برفقة فريق سانتوس قبل أن ينتقل صيف 2013 إلى برشلونة مقابل 88 مليون يورو، وشكل برفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز ثلاثيًّا ناجحًا، لكنه في صيف 2018 صنع الحدث بانتقاله لباريس سان جيرمان الفرنسي الذي دفع قيمة فسخ عقده 222 مليون يورو.

وبعد 6 مواسم في فرنسا غادر نحو الهلال السعودي الذي دفع 90 مليون يورو، ولم يستمر سوى أكثر من عام واحد ليعود لفريقه الأم سانتوس في صفقة مجانية.

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2 - البلجيكي روميلو لوكاكو: 369.2 مليون يورو في 9 انتقالات

يعتبر النجم البلجيكي رحالة في سوق الانتقالات فقد بدأ مشواره سنة 2009 في أندرلخت البلجيكي قبل أن ينتقل لفريق تشيلسي مقابل 15 مليون يورو، والذي أعاره مجانًا لفريق إيبسويش تاون، ثم إيفرتون مقابل 3.5 مليون يورو.

ودفع إيفرتون 35.36 مليون يورو للتعاقد معه بشكل نهائي وبعد تألقه تم بيعه لمانشستر يونايتد مقابل 84.7 مليون يورو وبعده انتقل لإنتر ميلان مقابل 74 مليون يورو.

في إيطاليا استعاد لوكاكو بريقه وهو ما دفع تشيلسي للتعاقد معه ودفع مبلغ 113 مليون يورو، لكن الفشل لازمه في الفرق الكبرى الإنجليزية لتتم إعارته لإنتر ثم روما مقابل 14 مليون يورو، وتم بيعه الصيف الماضي بشكل نهائي لنابولي الإيطالي مقابل 30 مليون يورو.

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3- البرتغالي كريستيانو رونالدو: 245 مليون يورو في 5 انتقالات

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بدأ مشواره في سبورتينغ لشبونة كلاعب شاب وبعد موسم واحد تعاقد معه مانشستر يونايتد مقابل 19 مليون يورو.

وبعد 6 مواسم ناجحة في إنجلترا لم يستطع مقاومة إغراء ريال مدريد الذي دفع 94 مليون يورو لمانشستر يونايتد للتعاقد معه، حيث قضى 9 مواسم ناجحة توج خلالها بالعديد من الألقاب والجوائز الفردية.

وفي صيف 2018 دفع يوفنتوس 117 مليون يورو للتعاقد معه، حيث قضى 3 مواسم قبل العودة لمانشستر يونايتد مقابل 17 مليون يورو فقط.

وفي يناير 2023 انتقل النجم البرتغالي للنصر السعودي في صفقة حرة بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد نتيجة أزمته مع المدرب الهولندي تين هاغ.

4 – الفرنسي عثمان ديمبيلي: 220 مليون يورو في 3 انتقالات

يعتبر الفرنسي عثمان ديمبيلي من المواهب الجيدة في كرة القدم، لكنه لم يتمكن من الاستمرارية في التألق ورغم ذلك يوجد دائمًا فرق كبرى مستعدة لدفع مبالغ مهمة للتعاقد معه.

بدأ مشواره في رين الفرنسي وتألق بشكل لافت كموهبة شابة دفعت بروسيا دورتموند لدفع 35 مليون يورو للتعاقد معه وبعد موسم واحد باعه لبرشلونة مقابل 135 مليون يورو.

وبعد 6 مواسم فشل خلالها في التألق بشكل مستمر برفقة برشلونة عاد لفرنسا للعب في باريس سان جيرمان الذي دفع 50 مليون يورو لضمه، لتنفجر موهبته بشكل رائع جعلته مرشحًا هذا الموسم لاقتناص جائزة الكرة الذهبية.

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5 – الإسباني ألفارو موراتا: 208 ملايين يورو في 8 انتقالات

يعتبر المهاجم الإسباني ألفارو موراتا من اللاعبين الذين يغيرون أنديتهم بسرعة، ومن المحتمل أن يتغير ترتيبه في نهاية الصيف.

بدأ ألفارو موراتا مشواره كلاعب شاب في ريال مدريد الذي تخلى عنه لفريق يوفنتوس مقابل 20 مليون يورو مع بند أحقية الشراء وهو ما تم بعد موسمين، حيث دفع الفريق الإسباني 30 مليون يورو لإعادته.

وبعد موسم واحد باعه ريال مدريد لتشيلسي مقابل 66 مليون يورو، لكن الفشل في إنجلترا دفعه للعودة لإسبانيا لكنه هذه المرة للغريم أتلتيكو مدريد الذي دفع 18 مليون يورو للتعاقد معه معارًا ثم 35 مليون يورو لشراء عقده.

وبعد تألقه برفقة أتلتيكو مدريد عاد ليوفنتوس معارًا لموسمين مقابل 20 مليون يورو قبل أن ينتقل بشكل نهائي لميلان الصيف الماضي مقابل 13 مليون يورو، حيث قضى نصف موسم وتمت إعارته لغلطة سراي التركي مقابل 6 ملايين يورو.

6- الفرنسي أنطوان غريزمان 206 ملايين يورو في 4 انتقالات

عاش النجم الفرنسي أنطوان غريزمان في إسبانيا وفي إقليم الباسك وبدأ مشواره في فريق ريال سوسيداد حتى 2014 حيث انتقل لأتلتيكو مدريد مقابل 54 مليون يورو.

تألقه برفقة الفريق الثاني للعاصمة الإسبانية جعل برشلونة يدفع 120 مليون يورو للتعاقد معه صيف 2019 لكنه فشل في التألق وهو ما دفعه للعودة بعد موسمين لأتلتيكو مدريد معارًا مقابل 10 ملايين يورو ثم 22 مليون يورو بشكل نهائي.

7 - الهولندي ماتيس دي ليخت: 197.5 مليون يورو في 3 انتقالات

يعتبر الهولندي ماتيس دي ليخت أحد أغلى المدافعين في تاريخ كرة القدم، بدأ مشواره في أياكس الهولندي وبعد تألقه دفع يوفنتوس 85.5 مليون يورو للتعاقد معه صيف 2019.

وبعد 3 مواسم ناجحة في إيطاليا دفع بايرن ميونخ 67 مليون يورو للتعاقد معه وبعد موسمين رحل نحو مانشستر يونايتد مقابل 45 مليون يورو.

8- البرتغالي جواو فيليكس: 195.7 مليون يورو في 4 انتقالات

بدأ النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس مشواره في فريقه الأم بنفيكا وأدى تألقه لتنافس الأندية الكبرى لضمه لكن فريق أتلتيكو مدريد دفع مبلغ 127.2 مليون يورو صيف 2019 للتعاقد معه.

وبعد 3 مواسم في إسبانيا دون تألق كبير تمت إعارته لنصف موسم لتشيلسي مقابل 11 مليون يورو ثم نحو برشلونة لمدة موسم دون مقابل، قبل أن يدفع تشيلسي 52 مليون يورو للتعاقد معه لكنه بعد نصف موسم أعاره لميلان مقابل 5.5 مليون يورو.

9- البرازيلي ماتيوس كونيا: 192.2 مليون يورو في 5 انتقالات

بدأ البرازيلي ماتيوس كونيا مشواره في الفئات الصغرى لفريق كورتيبا بالبرازيل قبل أن ينتقل لفريق سيون السويسري مجانًا حيث تألق بشكل لافت؛ ما دفع فريق لايبزيغ الألماني لدفع 15 مليون يورو للتعاقد معه وبعد موسم باعه لهيرتا برلين مقابل 18 مليون يورو.

وبعد موسمين من التألق انتقل لأتلتيكو مدريد مقابل 35 مليون يورو، لكنه فشل في فرض نفسه بشكل جيد ليغادر إسبانيا نحو وولفرهامبتون معارًا ثم بشكل نهائي مقابل 50 مليون يورو، حيث استعاد بريقه وتألقه.

وخلال الصيف الحالي دفع مانشستر يونايتد مبلغ 74.2 مليون يورو للتعاقد معه.

10 - النيجيري فيكتور أوسيمين: 183.8 مليون يورو في 5 انتقالات

يستعد النيجيري فيكتور أوسيمين للبقاء في غلطة سراي التركي الذي سيدفع 75 مليون يورو لنابولي الإيطالي بعدما لعب في صفوفه الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

وكان نابولي دفع مبلغ 78.9مليون يورو لفريق ليل الفرنسي للتعاقد مع المهاجم النيجيري الذي بدأ مشواره في فريق صغير في بلده نيجيريا.

ودفع فولفسبورغ الألماني 7 ملايين يورو لجلبه من نيجيريا، ثم باعه بالمبلغ ذاته لفريق شارلروا البلجيكي ثم نحو ليل الفرنسي مقابل 22.4 مليون يورو صيف 2019.