بعد رفض القيد واشتعال الموقف مع اتحاد الكرة.. غموض مصير صفقات الزمالك الشتوية
مازال الغموض يكتنف مصير الثلاثي: محمود شبانة، وناصر منسي، والمغربي أحمد بلحاج، الذين انضموا للزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وفض اتحاد الكرة المصري قيد الثلاثي رغم تسجيل أسمائهم على "السيستم".
وبعد رفض اتحاد الكرة قيد اللاعبين، لن ينجح الزمالك في إشراك صفقاته الجديدة بالمباريات إلا بعد تسوية المديونيات المتأخرة لدى اتحاد الكرة.
وشهدت أروقة اتحاد الكرة المصري أزمة كبيرة مع اللحظات الأخيرة لإغلاق باب القيد في الميركاتو الشتوي، كان بطلها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي رفض الاتحاد قيد صفقاته بسبب مديونيات متأخرة على الفريق الأبيض.
وأُغلق باب القيد رسميًا في موسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.
وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه: "ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.
وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين دون تسوية مديونية النادي.
3 سيناريوهات لحل الأزمة
وكشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" أن هناك 3 سيناريوهات لحل تلك الأزمة وقيد صفقات اللاعبين الشتوية كي يستطيعوا اللعب مع الفريق مباشرة.
السيناريو الأول: دفع 25 % من المديونيات نقدًا، ما سيسمح لاتحاد الكرة بقيد اللاعبين وإعطائهم الكارنيهات الخاصة بهم والمشاركة مع الفريق على الفور.
وأكد المصدر لـ"إرم نيوز" أن إدارة الزمالك تدفع جزءًا كبيرًا من المديونيات نقدًا، صباح يوم الأحد، قبل مباراة فاركو في الدوري، والتي ستُلعب يوم الإثنين المقبل.
السيناريو الثاني: إعارة شبانة، وبلحاج، وناصر منسي، لإحدى الدوريات التي لم يغلق القيد بها حتى الآن لمدة 6 أشهر، مثل الدوري الفنلندي، وذلك على غرار ما حدث مع عبدالله السعيد، وأزمة توقيعه للزمالك، وعودته للأهلي مرة أخرى.
السيناريو الثالث: بقاء الثلاثي مع الفريق لكن دون المشاركة في المباريات حتى نهاية الموسم أو انتظارًا لقرار الفيفا، وهذا الحل لا يرضى به أي طرف داخل النادي الأبيض.
اشتعال الأزمة مع اتحاد الكرة
وعلى الرغم من السيناريوهات السابقة، إلا أن أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة ازدادت اشتعالًا بعد تسريب فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لم تُظهر وجوه أشخاص، ولكن ظهرت أصوات مرتضى منصور رئيس الزمالك، ومحمد أبوالوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري.
وبعد انتشار تلك الفيديوهات انتشرت شائعات باستقالة أبو الوفا، ولكن عضو اتحاد الكرة المصري نفى، في تصريحات صحفية، هذه الاستقالة، مؤكدًا أنها "شائعات" لضرب استقرار المجلس.
كما قام محمد مصطفى الماشطة المستشار القانوني للاتحاد المصري لكرة القدم، بالرد على تسريب تلك الفيديوهات من خلال منشور نشره عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، ثم قام بحذفه مرة أخرى.
وكتب الماشطة، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "التسجيل والتصوير دون إذن جريمة جنائية وجنحة، وإذا كنت مفكر أن الواد إللي ماسك الموبايل وصور مش معروف، كاميرات المكان تم تفريغها، والواد إللي لابس جاكت أزرق هيتحبس، فعلًا هي دي الأخلاق والرجولة ألا تقطع أجزاء.. هنكمل الباقي بعدين في حينه".
وتعرض "الماشطة" لهجوم حادٍ من جماهير الزمالك بسبب هذا المنشور قبل أن يتراجع ويقوم بحذفه من صفحته.
وحقق الزمالك، تحت قيادة المدرب أسامة نبيه، فوزه الأول في 6 مباريات ليتفوق 2-1 على فيوتشر، يوم الأحد الماضي، في مباراة نبيه الأولى.
وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق أسامة نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي، في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ويواجه الزمالك نظيره فاركو، في الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين المقبل، على أرضية ملعب استاد الجيش ببرج العرب.