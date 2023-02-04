بعد رفض القيد واشتعال الموقف مع اتحاد الكرة.. غموض مصير صفقات الزمالك الشتوية

وشهدت أروقة اتحاد الكرة المصري أزمة كبيرة مع اللحظات الأخيرة لإغلاق باب القيد في الميركاتو الشتوي، كان بطلها مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، الذي رفض الاتحاد قيد صفقاته بسبب مديونيات متأخرة على الفريق الأبيض.

وأُغلق باب القيد رسميًا في موسم الانتقالات الشتوية في الكرة المصرية، الذي امتد من يوم 1 يناير حتى 31 من الشهر ذاته، وشهد قيد صفقات جميع الأندية بعد قيامها بجدولة مستحقاتها، باستثناء نادي الزمالك.

وفي اللحظات الأخيرة من يوم 31 يناير، حضر مسؤولو نادي الزمالك إلى مقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لقيد لاعبيه: "ناصر منسي، وأحمد بلحاج، ومحمود شبانة" دون جدولة المديونية.

وقام نادي الزمالك برفع أسماء لاعبيه على نظام الانتقالات الإلكتروني، قبل الساعة 12 صباحًا موعد نهاية القيد، لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض السماح بقيد اللاعبين دون تسوية مديونية النادي.