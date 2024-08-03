أحرزت الصينية تشينغ تشين ون الميدالية الذهبية في فردي السيدات للتنس في أولمبياد باريس اليوم السبت بفوزها على الكرواتية دونا فيكيتش في الدور النهائي على ملاعب رولان غاروس.

وحققت تشينغ (21 عاما) إنجازا تاريخيا بعدما باتت أول لاعبة تنس صينية تفوز بميدالية ذهبية أولمبية.

وهيمنت المصنفة السادسة عالميا على المباراة لتفوز 6-2 و6-3 في ملعب فيليب شاترييه المملتيء عن آخره، والذي حظيت داخله بدعم قوي من جانب جماهير صينية غفيرة في الملعب وردت بأداء هاديء.

وقاتلت فيكيتش، التي كانت تسعى لتصبح أول كرواتية تفوز بذهبية الفردي في الأولمبياد، بقوة لتحاول تغيير حظوظها في المباراة لكن تشنغ استحقت حصد أكبر جائزة في مسيرتها.

وعندما كانت ترسل للفوز بالمباراة ومتقدمة 5-3، حسمت تشنغ الفوز عندما سددت فيكيتش ضربة خلفية بعيدة لترد اللاعبة الصينية بضربة أمامية رائعة ضمنت الانتصار قبل أن تسقط على ظهرها في الملعب احتفالا بالفوز.

وكانت البولندية إيغا شيانتيك، فازت بالميدالية البرونزية بعد فوزها على السلوفاكية آنا كارولينا شميدلوفا 6-1 و6-1 أمس الجمعة.