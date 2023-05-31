فراس البريكان
فراس البريكان

تقرير: فراس البريكان على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم النادي الأهلي السعودي

بعد الصعود إلى دوري روشن الأهلي السعودي يسعى لتدعيم خط هجومه
إرم نيوز

يسعى النادي الأهلى السعودي لتدعيم خط هجومه خلال الفترة المقبلة بعد الصعود إلى دوري روشن مرة أخرى، بالتعاقد مع الدولي فراس البريكان، مهاجم نادي الفتح.

عقد فراس البريكان الحالي مع نادي الفتح يمتد حتى يونيو 2025.

ونشرت صحيفة "عكاظ" السعودية تقريرًا قالت فيه إن المهاجم الدولي فراس البريكان يتصدر خيارات إدارة النادي الأهلي لتدعيم خط الهجوم في الموسم الرياضي القادم.

وبدأ النادي الأهلي بالفعل مفاوضات لشراء المدة المتبقية في عقد اللاعب مع الفتح.

ويمتد عقد فراس البريكان الحالي مع نادي الفتح حتى يونيو 2025.

فراس البريكان
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فراس البريكان البالغ من العمر 23 عاماً بدأ مسيرته في صفوف النصر حيث تم تصعيده للفريق الأول في عام 2019 ومعه خاض 43 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وفي ظل عدم حصوله على فرصة كافية للمشاركة، غادر البريكان النصر لينتقل إلى الفتح في صيف عام 2021.

وشارك فراس البريكان في 59 مباراة مع الفتح السعودي في كل البطولات منذ انضمامه إليه، وسجل 29 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ونال الأهلي لقب دوري يلو لأول مرة في تاريخه، وتم تتويجه باللقب بعد التعادل السلبي مع الحزم في الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، حيث احتل المركز الـ15 قبل الأخير ونزل لدوري يلو مع الحزم والفيصلي.

الأهلي السعودي
النادي الأهلي السعودي

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