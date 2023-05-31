تقرير: فراس البريكان على رأس المطلوبين لتدعيم هجوم النادي الأهلي السعودي

فراس البريكان البالغ من العمر 23 عاماً بدأ مسيرته في صفوف النصر حيث تم تصعيده للفريق الأول في عام 2019 ومعه خاض 43 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلهم.

وفي ظل عدم حصوله على فرصة كافية للمشاركة، غادر البريكان النصر لينتقل إلى الفتح في صيف عام 2021.

وشارك فراس البريكان في 59 مباراة مع الفتح السعودي في كل البطولات منذ انضمامه إليه، وسجل 29 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة.

ونال الأهلي لقب دوري يلو لأول مرة في تاريخه، وتم تتويجه باللقب بعد التعادل السلبي مع الحزم في الجولة الـ34 والأخيرة من المسابقة.

وعاد الأهلي إلى دوري روشن السعودي للمحترفين بعد موسم واحد من هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى (دوري يلو)، حيث احتل المركز الـ15 قبل الأخير ونزل لدوري يلو مع الحزم والفيصلي.