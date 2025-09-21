بعد حذفه.. كانسيلو يعيد اسم الهلال لحسابه على إنستغرام (صورة)

أعاد البرتغالي جواو كانسيلو، نجم الهلال السعودي، اسم النادي إلى تعريف حسابه على منصة "إنستغرام"، بعدما قام خلال الساعات الماضية بإزالته بعدما علم باتجاه الإدارة إلى رفع اسمه من قائمة الفريق بعد إصابته الأخيرة.

وتتجه إدارة الهلال لإعادة تسجيل المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو في القائمة المحلية للفريق السعودي، حيث سيعوض غياب كانسيلو بسبب الإصابة التي قد تبعده لفترة تزيد على شهر.

وتعرض كانسيلو لإصابة بعضلات الفخذ خلال مباراة الدحيل القطري ضمن الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأشارت العديد من التقارير، إلى أن كانسيلو سيغيب أكثر من 6 أسابيع، وهو ما دفع الهلال للتفكير في رفع اسمه وقيد البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.

ولا يزال الباب مفتوحًا أمام إجراء تعديلات على قوائم الأندية في دوري روشن السعودي حتى نهاية، اليوم الأحد.

وقام كانسيلو بنشر صورة عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي عبر موقع "إنستغرام"، ظهر خلالها النجم البرتغالي بقمصان جميع الأندية التي لعب لها باستثناء الهلال، وهو الأمر الذي أغضب العديد من الجماهير الهلالية، والتي عبرت عن استيائها من النجم البرتغالي.

ولكن اللاعب أعاد اسم الهلال لحسابه، وهي خطوة ربما تكون تمهيدًا لِما سيحدث معه من قبل الإدارة.