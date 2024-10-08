مانشيني يقود مشجعي المنتخب السعودي قبل مواجهة اليابان الحاسمة (فيديو)

أقدم الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، على خطوة رائعة قبل اللقاء المرتقب ضد اليابان بعد غدٍ الخميس، في الجولة الثالثة للمرحلة الحاسمة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتواجد مانشيني في التحضيرات الخاصة بالجماهير السعودية لمؤازرة ودعم الأخضر في لقاء اليابان الذي يستضيفه ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة السعودية.

وتحدث المدرب الإيطالي للجماهير قبل انطلاق البروفة الخاصة بالأهازيج والأغاني الخاصة بالمنتخب السعودي.

وقال مانشيني: "أحتاج دعمكم الكامل في مباراتي الجولتين القادمتين في التصفيات المونديالية.

وأضاف: "أتمنى أن يكون الملعب مليئاً بالمشجعين في لقاء اليابان، وأتمنى أن أجد الحضور الجماهيري مثل مباراة الأهلي والهلال في الدوري السعودي أخيراً.. أنتظر رؤية المدرجات كاملة باللون الأخضر".

وتفاعل مانشيني بحماس واضح مع الأهازيج التي رددها مشجعو المنتخب السعودي الذين حضروا البروفات الخاصة بالمباراة.

والتقط مدرب المنتخب السعودي صوراً مع الجماهير، كما ظهر متحمساً مع أجواء التشجيع المنتظرة للاعبي الأخضر في هذه المباراة.

وافتتح المنتخب السعودي مشواره بالتعادل مع إندونيسيا بهدف لكل منهما، ثم فاز على الصين بنتيجة 2-1.