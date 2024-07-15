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رياضة

ويليامز الأفضل و كين الأسوأ.. تقييم لاعبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024

انفرد المنتخب الإسباني بالرقم القياسي في التتويج بكأس أمم أوروبا برصيد 4 ألقاب
ويليامز الأفضل و كين الأسوأ.. تقييم لاعبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024
منتخب إسبانياالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
15 يوليو 2024، 7:21 ص

تدين إسبانيا لعدد من لاعبيها المميزين في إحرازها لقب كأس أمم أوروبا 2024 التي أسدل الستار عليها مساء الأحد بنهائي مثير جمع منتخب لاروخا بنظيره الإنجليزي.

وأحرز المنتخب الإسباني لقبه القاري الرابع في التاريخ، بينما لا تزال إنجلترا تنتظر أول تتويج بلقب يورو بعد 64 عاما.

وخطف لاعبو إسبانيا الأنظار في موقعة ملعب أولمبيا ستايدن في برلين بعدما سجلوا هدفين في شباك الحارس الإنجليزي جوردان بيكفورد مقابل هدف واحد للإنجليزي البديل كول بالمر لم يكن كافيا لإنجلترا للذهاب بالمباراة إلى الأشواط الإضافية والحفاظ على أحلامها في إنجاز كروي أول لها منذ 1966 تاريخ الفوز بكأس العالم.

وتألق المهاجم الإسباني نيكي ويليامز بتسجيله هدف بلاده الأول، فيما كان مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب الأسود الثلاثة هاري كين الأسوأ في المباراة التي خسرها وخسر معها فرصة التتويج بأول لقب في مشواره الكروي.

وفي ما يأتي تقدم "إرم نيوز" تقييما للاعبي إسبانيا وإنجلترا في نهائي يورو 2024: 

 إسبانيا:

أوناي سيمون 7

داني كارفاخال 7

روبن لي نورماند 7.5

إيمريك لابورت 7.5

مارك كوكوريلا 7.5

 رودري 7

فابيان رويز  6.5

 داني أولمو 7.5

 لامين يامال 7

نيكو وليامز 8.5

 ألفارو موراتا 6.5

ميكيل أويارزابال 7.5

مارتن زوبيميندي 7

إنجلترا:

جوردان بيكفورد 7.5

كايل ووكر 6.5

مارك جيهي 6

جون ستونز 5.5

لوك شو 6

ديكلان رايس 6

كوبي ماينو 5.5

بوكايو ساكا 6

جود بلينجهام 7.5

 فيل فودن 6

هاري كين 5

كول بالمر 7

أولي واتكينز 6

رياضةيورو 2024المنتخب الإسباني

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