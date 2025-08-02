واندا نارا "تفضح" إيكاردي وصديقته في أغنية جديدة (فيديو)

أثارت واندا نارا، الإعلامية وسيدة الأعمال الأرجنتينية، الجدل مجددا بعدما نشرت مقطعا ترويجيا لأغنيتها الجديدة، والذي حمل في طياته تلميحا واضحا تجاه زوجها السابق ووالد أطفالها، ماورو إيكاردي، نجم غلطة سراي التركي.

وبينما لم تذكر اسم إيكاردي صراحة، إلا أن كلمات الأغنية ومضمونها فُسّرا على نطاق واسع على أنهما موجهان للاعب غلطة سراي، خاصة في ظل التوترات السابقة التي طالت علاقتهما، والتي شغلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل لفترات طويلة.

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ولم تمضِ دقائق على نشر المقطع حتى انهالت التعليقات، بين من اعتبر الأغنية انتقاما فنّيا من إيكاردي، ومن رأى فيها محاولة للفت الأنظار قبل إطلاق العمل بشكل رسمي.

وعادت واندا نارا لتتصدر عناوين وسائل الإعلام، وهذه المرة من بوابة مسيرتها الغنائية؛ إذ فاجأت سيدة الأعمال الأرجنتينية جمهورها بمقطع فيديو قصير لكنه لافت، كشفت من خلاله عن أغنيتها الجديدة بعنوان "Tóxica" (سامة).

وتتميّز الأغنية بإيقاع إلكتروني راقص ولمسات من البوب، إلى جانب كلمات جريئة ومباشرة لا تخلو من التلميحات. ووفقا لمتابعين، فإن الأغنية تحمل رسائل واضحة ومبطنة موجّهة إلى طليقها، ماورو إيكاردي، في استمرار لسلسلة الإشارات غير المباشرة التي أطلقتها في أعمال سابقة.

بـ"توكسيكا"، تؤكد واندا مجددا أنها ليست فقط شخصية مثيرة للجدل، بل أيضا فنانة تعرف كيف تثير الحديث حولها في كل خطوة تخطوها.

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وشاركت واندا نارا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مثيرا للجدل، ظهرت فيه وهي ترشّ الطلاء على سيارتها الفارهة لامبورغيني الوردية، والتي تُقدّر قيمتها بنحو 300 ألف دولار، باستخدام بخاخ "سبراي"، وهي السيارة نفسها التي استخدمتها للذهاب إلى جلسة الطلاق من ماورو إيكاردي في محكمة ميلانو.

وقد كتبت واندا على السيارة كلمات مثل "Tóxica"، و"Milano"، و"Wanda"، بطريقة غرافيتية لافتة، في خطوة رمزية ربطها كثيرون بأغنيتها الجديدة ورسائلها الواضحة لطليقها.

كانت السيارة في الأصل هدية من ماورو إيكاردي عام 2016، حين كان الثنائي يعيش أوج شهرته في أوروبا.

السيارة لم تكن مجرد وسيلة تنقل، بل رافقت الثنائي في مراحل مهمة من حياتهما، فقد استخدمها إيكاردي كسيارته الخاصة في كل من ميلانو وباريس، كما ظهرت في عام 2021 خلال جولة قامت بها واندا إلى جانب الإعلامية الشهيرة سوزانا خيمينيز، عندما أجرت الأخيرة مقابلة حصرية مع الزوجين في خضم الأزمة الشهيرة المرتبطة بالممثلة لا تشاينا سواريز، التي ارتبط بها إيكاردي.

وأكد إيكاردي رسميا علاقته بتشاينا سواريز عبر منشور على "إنستغرام"، شارك فيه مجموعة من الصور الرومانسية مع رسالة عاطفية: "اليوم، لا أحتاج إلى إشارات أخرى.. أعلم أنني معك في المكان الذي يجب أن أكون فيه".

وعادت واندا إلى قلب الجدل مجددا مؤخرا، خاصة وسط اتهامات موجّهة إليها بتسريب فيديو حميمي يعود لطليقها ماورو إيكاردي.

كما تركت واندا خلفها في الأرجنتين ابنتيها فرانشيسكا وإيزابيلا، اللتين أصبحتا محور نزاع قانوني محتدم بينها وبين إيكاردي، فقد اندلعت بين الطرفين معركة قضائية حامية حول حضانة الطفلتين، حيث لم يترددا في تبادل الاتهامات والانتقادات عبر وسائل الإعلام، في تصعيد جديد لخلافاتهما المستمرة.

ولم تعلن نارا عن الموعد الرسمي لإصدار الأغنية؛ ما يزيد من حالة الترقب في صفوف متابعيها ومحبي هذا النمط من الرسائل الفنية المشحونة.