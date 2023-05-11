مع سعي مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية.. غوارديولا يهدف للموازنة بين المتطلبات
يسعى بيب غوارديولا إلى الوصول لتوازن دقيق في ظل سعي مانشستر سيتي إلى تحقيق الثلاثية، حيث يتعيّن عليه التصدي لآرسنال في ظل بحثه عن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي مع إبقاء عين على محاولته حصد لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.
ويلعب سيتي مع إيفرتون اليائس في جوديسون بارك، يوم الأحد المقبل، فيما يمكن أن تكون مباراة محورية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكلا الفريقين.
ويبتعد فريق غوارديولا بنقطة واحدة فقط عن آرسنال، وإن كان هناك مباراة متبقية له، مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم، ومع رفض آرسنال الابتعاد، فإن المدرب الإسباني لديه القليل من الرفاهية لإراحة اللاعبين.
ويبتعد إيفرتون بنقطتين ومكان واحد فوق منطقة الهبوط.
وسيتي في طريقه لمواجهة غريمه المحلي مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الإنجاز، في العام 1999، بالفوز بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وفاز سيتي في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، ولم يخسر في 21 مباراة في جميع المسابقات.
ويمكن القول إن غوارديولا أحد أكثر المدربين نجاحًا في الرياضة، على المسار الصحيح لإنهاء أفضل موسم خلال مسيرته.
وقاد غوارديولا فريقه سيتي إلى حصد 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يذق أبدًا حلاوة حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي، بعد أن فاز بالمسابقة مرتين مع برشلونة.
وسيستضيف سيتي منافسه ريال مدريد، الفائز بخمسة ألقاب من آخر 9 بدوري أبطال أوروبا، في مباراة إياب قبل النهائي، يوم الأربعاء المقبل، بعد تعادلهما 1-1 في مباراة الذهاب.
ويبدو أن المدرب الإسباني على ثقة من أن سيتي لن ينهار تحت ضغط مطاردة 3 ألقاب، بعد أن قال عدة مرات في الآونة الأخيرة إن لاعبيه لديهم القوة الذهنية للبقاء في المسار في نهاية الموسم عندما يكون هناك الكثير من الأمور على المحك.
ويستضيف آرسنال بقيادة مدربه ميكل أرتيتا، يوم الأحد، فريق برايتون أند هوف ألبيون، الذي مرَّ بنتائج متفاوتة، حيث تغلب على ولفرهامبتون وأندرارز 6-صفر قبل أن يخسر 5-1 أمام إيفرتون، ولا أحد يمكنه أن يخمن شكل برايتون الذي سيواجه آرسنال.
وشقَّ ليفربول صاحب المركز الخامس طريقه متأخرًا نحو المراكز الأربعة الأولى وهو ما يؤهله للعب في دوري أبطال أوروبا، الذي يُدر أموالًا كثيرة، ويتراجع بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد لكنه لعب مباراة أكثر من منافسه واحدة أخرى.
وسيسافر فريق يورغن كلوب للقاء ليستر سيتي الذي يخوض معركة يائسة لتجنب الهبوط، ويحتل الفريق المركز الـ 18 بفارق نقطتين خلف إيفرتون.
وتفصل نقطتان بين نيوكاسل ومانشستر يونايتد، حيث يحتل نيوكاسل المركز الثالث برصيد 63 نقطة، ويونايتد الرابع برصيد 65 نقطة، مع وجود 4 مباريات لكل منهما حتى نهاية الموسم.
ويبدو ساوثامبتون بقيادة مدرب روبن سييس على وشك الهبوط في ظل احتلاله المركز الأخير.
وسيهبط ساوثامبتون، الذي يتأخر بفارق 6 نقاط عن ليستر سيتي وليدز يونايتد، و8 نقاط خلف إيفرتون في المركز 17، إذا خسر نقاطًا أمام فولهام على أرضه، غدًا السبت، وهو ما يبدو أمرًا حتميًا منذ فترة طويلة وسط موسم محزن لساوثامبتون بعد أن أقالت الإدارة اثنين من المدربين.
وتم تعيين سييس، في 24 فبراير/ شباط، بعد إقالة ناثان جونز، لكن المدرب المؤقت لم يتمكن من تصحيح مسار الفريق، وحقق انتصارًا واحدًا فقط في 12 مباراة قاد فيها الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
ويلعب ليدز، وليستر سيتي، المباراتين التاليتين على أرضيهما، حيث يواجه "ليدز" منافسه نيوكاسل على ملعب إيلاند رود، بعد غدٍ السبت، ويستضيف ليستر سيتي منافسه ليفربول يوم الإثنين.