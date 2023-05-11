مع سعي مانشستر سيتي لتحقيق الثلاثية.. غوارديولا يهدف للموازنة بين المتطلبات

ويلعب سيتي مع إيفرتون اليائس في جوديسون بارك، يوم الأحد المقبل، فيما يمكن أن تكون مباراة محورية في الدوري الإنجليزي الممتاز لكلا الفريقين.

ويبتعد فريق غوارديولا بنقطة واحدة فقط عن آرسنال، وإن كان هناك مباراة متبقية له، مع تبقي 4 جولات على نهاية الموسم، ومع رفض آرسنال الابتعاد، فإن المدرب الإسباني لديه القليل من الرفاهية لإراحة اللاعبين.

ويبتعد إيفرتون بنقطتين ومكان واحد فوق منطقة الهبوط.

وسيتي في طريقه لمواجهة غريمه المحلي مانشستر يونايتد، الذي حقق هذا الإنجاز، في العام 1999، بالفوز بالدوري الإنجليزي، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد الإنجليزي في نفس الموسم، وفاز سيتي في 10 مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي، ولم يخسر في 21 مباراة في جميع المسابقات.

ويمكن القول إن غوارديولا أحد أكثر المدربين نجاحًا في الرياضة، على المسار الصحيح لإنهاء أفضل موسم خلال مسيرته.

وقاد غوارديولا فريقه سيتي إلى حصد 4 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه لم يذق أبدًا حلاوة حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع النادي، بعد أن فاز بالمسابقة مرتين مع برشلونة.

وسيستضيف سيتي منافسه ريال مدريد، الفائز بخمسة ألقاب من آخر 9 بدوري أبطال أوروبا، في مباراة إياب قبل النهائي، يوم الأربعاء المقبل، بعد تعادلهما 1-1 في مباراة الذهاب.

ويبدو أن المدرب الإسباني على ثقة من أن سيتي لن ينهار تحت ضغط مطاردة 3 ألقاب، بعد أن قال عدة مرات في الآونة الأخيرة إن لاعبيه لديهم القوة الذهنية للبقاء في المسار في نهاية الموسم عندما يكون هناك الكثير من الأمور على المحك.