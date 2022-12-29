مبابي يعيد "رقصة البطريق" مع أشرف حكيمي وراموس (فيديو)

وسجل مبابي في اللحظات الأخيرة ليقود باريس سان جيرمان لانتصار صعب على حساب ضيفه ستراسبورغ 2-1 في الدوري الفرنسي أمس الأربعاء في آخر مباريات الفريقين في عام 2022.

وافتتح ماركينيوس التسجيل لسان جيرمان في الدقيقة الـ 14 بعد انطلاقه بعيدًا عن رقيبه، لكن البرازيلي ماركينيوس هو من منح ستراسبورغ التعادل بعد أن حول تمريرة عرضية من أدريان توماسون بالخطأ نحو شباكه في الدقيقة الـ 51.

وطرد نيمار في الدقيقة الـ 62 من المباراة التي أقيمت على استاد بارك دي برينس عقب حصوله على إنذارين في غضون دقيقتين. وجاء الإنذار الأول بسبب ارتكابه خطأ ثم حصل على الثاني بسبب ادعاء السقوط بعد ذلك بدقيقة واحدة.

لكن مبابي (24 عامًا)، الذي تبددت أحلامه قبل 10 أيام في الفوز بكأس العالم للمرة الثانية عقب خسارته مع فرنسا بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في نهائي نسخة قطر، استطاع اقتناص هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع بعد تعرضه للجذب داخل المنطقة.