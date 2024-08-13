تسبب أحمد سالم المتحدث الرسمي باسم مجلس إدارة الزمالك، في غضب مجلس إدارة الأهلي وجماهيره، بعد حديثه عن أحمد فتوح وربط أزمته بعدد من لاعبي الأهلي.

وكان أحمد فتوح تعرض لحادث سير، واصطدم بأحد رجال الشرطة، على طريق الساحل الشمالي؛ ما تسبب في وفاة رجل الشرطة، وتم القبض على لاعب الزمالك، وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أحمد سالم قال في تصريحات تلفزيونية إن ما حدث مع أحمد فتوح هو ابتلاء الكل معرض له، وليس حادثا أخلاقيا، ومن المحتمل أن يتعرض له أي شخص، سواء لاعب أو أي شخص آخر.

وأضاف ردًا على سؤاله حول أن الأهلي هو النادي الوحيد الذي يسيطر على تصرفات لاعبيه قائلا: "الأهلي ناد كبير وله احترامه، لكن لا أعتقد أن الأندية يمكنها السيطرة بشكل تام على التصرفات الخارجية للاعبيها، وسبق أن شاهدنا مشاجرات للاعبين في الأهلي في أوقات متأخرة ومشاجرات للاعبين في الأهلي مع بعضهم".

واستشهد سالم بمشاكل وقعت للاعبي الأهلي مثل عماد متعب وأحمد السيد، مؤكدًا أن التصرفات الفردية هي حجة على الفرد نفسه، وليس على النادي.

وتسبب هذا الكلام في غضب بين جماهير الأهلي على منصات التواصل الاجتماعي، ورفضت ربط أزمة فتوح بلاعبي الفريق الأحمر.

وكان أحمد فتوح أدلى بأقواله عقب الحادث أمام النيابة العامة، كما استمعت النيابة لأقوال محمد صبحي زميله بالفريق الذي كان يرافقه في أثناء وقوع الحادث.

وتم التحفظ على أحمد فتوح، وعلى السيارة، عن طريق رجال الشرطة، وتحرر محضر بملابسات الواقعة.

وينص قانون العقوبات المصري في المواد 238 وحتى 244 على أن حوادث الطرق يواجه مرتكبوها تهم القتل الخطأ والإهمال، وتصل العقوبة في القتل الخطأ للحبس 6 أشهر بسبب الإهمال، وترتفع إلى 5 سنوات إذا كان مرتكب الواقعة تحت تأثير المخدر أو الكحول، وإذا تسبب الحادث بوفاة أكثر من شخص تصل العقوبة إلى 7 سنوات