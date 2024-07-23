أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم ، اليوم الثلاثاء ، إخطاره بتعيين طاقم تحكيم نسائي لإدارة مباراة منتخب مصر ضد جمهورية الدومينيكان التي تقام، غدًا الأربعاء، في مدينة نانت الفرنسية ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس.

وتدير المباراة الحكمة اليابانية يوشيمي ياماشيتا، ويعاونها ماكاتو يونزو، وناومي تيشيروغي، بجانب الجامايكية أوديت هاميلتون.

ويضم طاقم التحكيم التايلاندي سيفاكورن بو أودوم لتقنية الفيديو، ويساعده الأرجنتيني هيكتور باليتا.

وحصلت ياماشيتا صاحبة الـ 38 عامًا على الشارة الدولية العام 2015 ، وأدارت لقاء أستراليا والهند في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في قطر.

وأسفر الاجتماع الفني للمباراة عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأسود بينما يرتدي منتخب الدومينيكان الزي الأبيض بالكامل.

ويلتقي في إطار نفس المجموعة منتخب إسبانيا منافسه أوزبكستان قبل لقاء مصر والدومينيكان.

ويخوض منتخب مصر رحلة أولمبياد باريس 2024 بقيادة مدربه البرازيلي روغيرو ميكالي باحثًا عن الحصول على أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية بمنافسات كرة القدم.

وحقق ميكالي من قبل الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل بدورة الألعاب الأولمبية 2016 في ريو دي جانيرو.

واستعان منتخب مصر بخدمات اللاعب محمد النني نجم خط وسط آرسنال الإنجليزي السابق في أولمبياد باريس كعنصر فوق السن الأولمبي "23 عامًا" بجانب أحمد سيد "زيزو" نجم الزمالك.