رسالة عاجلة من رونالدو قبل مباراة البرتغال والتشيك
وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة إلى جماهير بلاده قبل انطلاق مباريات الفريق، اليوم الثلاثاء، في بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، أمام التشيك.
وتستهل البرتغال مشوارها في البطولة الأوروبية بمواجهة جمهورية التشيك في المجموعة السادسة في لايبزيغ، اليوم الثلاثاء.
ونشر رونالدو رسالة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" قال فيها: "إلى البرتغاليين، اليوم يبدأ فصل آخر في تاريخنا، أتذكر بكل حب أول يوم لي مع المنتخب الوطني، رحلة مليئة بالتحديات والانتصارات".
وأضاف: "الآن، يشرفني أن أكون إلى جانب فريق من الأبطال، مليء بالموهبة والعزيمة، وبقوة الجميع ودعمهم نحول الأحلام إلى واقع، دعونا نقاتل معًا من أجل انتصار آخر، متحدون، نحن لا يمكن إيقافنا".
ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كل من التشيك وتركيا وجورجيا.
وقد تكون هذه البطولة آخر مشاركة دولية لرونالدو رغم أن اللاعب (39 عاما) يبدو متعطشا لتسجيل المزيد من الأهداف، في سادس مشاركة له في بطولة أوروبا.
وعلى الرغم من أنه ربما يكون قد ابتعد قليلا عن النخبة الأوروبية بانتقاله للسعودية، فإن غريزته التهديفية تبدو في كامل قوتها كما كانت دائما.
وبعد أن احتل المركز الثاني في قائمة هدافي التصفيات برصيد 10 أهداف وسجل 35 هدفا في 31 مباراة بالدوري السعودي لصالح النصر الموسم الماضي، استعد رونالدو الذي يبدو دائم الشباب لبطولة أوروبا بهدفين في المباراة الودية الأخيرة أمام أيرلندا.
وبينما رفع رونالدو كأس أوروبا في 2016، فإنه ربما لديه الشعور بأنه لم يحقق الكثير بعد على الساحة الدولية.
وفشل رونالدو في دفع البرتغال لمزيد من المجد في نسختين متتاليتين لكأس العالم أو في بطولة أوروبا 2020، عندما خرج منتخب البرتغال من دور الستة عشر.