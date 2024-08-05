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رياضة

وفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة النصر السعودي

وفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة النصر السعودي
سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر السعودي
إرم نيوز
إرم نيوز
05 أغسطس 2024، 11:51 م

تلقى نادي النصر السعودي خبرًا صادمًا بوفاة سلطان الدغيثر عضو مجلس إدارة شركة النادي فجر الثلاثاء.

وتقام مراسم تشييع جثمان الفقيد الراحل عصر اليوم الثلاثاء من جامع الراجحي بالعاصمة السعودية الرياض.

وأصدر نادي النصر بيانًا رسميًا قدم خلاله النعي في وفاة الدغيثر كما قدم خالص التعازي لأسرة الفقيد الراحل.

وحرص العديد من الإعلاميين السعوديين على تقديم النعي في وفاة الراحل سلطان الدغيثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان المهندس سلطان الدغيثر يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة "زين" للاتصالات المتنقلة السعودية بجانب رئيس مجلس إدارة شركة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية. 

ويتمتع المهندس الدغيثر بمسيرةٍ حافلة بالإنجازات والخبرة في الإدارة التنفيذية والتشغيلية والتقنية تمتد لـ19 عاماً في شركة الاتصالات التي كان يعمل بها، وساهم في مضاعفة القيمة السوقية للشركة.

وشغل سلطان الدغيثر عضوية مجلس إدارة شركة نادي النصر منذ شهر يوليو 2023 وحتى الآن.

ويعد عبد العزيز الدغيثر والد الراحل سلطان أحد أبرز الإعلاميين الرياضيين السعوديين.

أخبار نادي النصر السعوديالنصر السعودي

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