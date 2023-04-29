بسبب عدم قيده.. ياسر الشهراني يغيب عن مباراة الهلال وأوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا

سيغيب ياسر الشهراني مدافع الهلال السعودي أمام منافسه أوراوا رد دياموندز الياباني، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن ياسر الشهراني، البالغ من العمر 30 عاما، سيغيب عن النهائي بسبب عدم قيد الهلال اسمه مسبقا؛ لعدم معرفة الزعيم بموعد عودته من الإصابة.

ووفقا للصحيفة، فإن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يفاضل بين حمد تركي اليامي ومحمد البريك في الظهير الأيسر.