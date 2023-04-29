بسبب عدم قيده.. ياسر الشهراني يغيب عن مباراة الهلال وأوراوا بنهائي دوري أبطال آسيا
سيغيب ياسر الشهراني مدافع الهلال السعودي أمام منافسه أوراوا رد دياموندز الياباني، اليوم السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن ياسر الشهراني، البالغ من العمر 30 عاما، سيغيب عن النهائي بسبب عدم قيد الهلال اسمه مسبقا؛ لعدم معرفة الزعيم بموعد عودته من الإصابة.
ووفقا للصحيفة، فإن المدرب الأرجنتيني رامون دياز يفاضل بين حمد تركي اليامي ومحمد البريك في الظهير الأيسر.
ويسعى الهلال لتحقيق فوز مريح على أوراوا رد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية، يوم السبت المقبل سايتاما 2002.
وتقابل الهلال وأوراوا ريد دياموندز في نهائيين بدوري أبطال آسيا، وكان الأول عام 2017 حيث تعادلا 1/1 في الذهاب وفاز أوراوا 1/0 في الإياب.
ثم تقابلا في 2019 وفاز الهلال 1/0 ذهابا ثم 2/0 إيابا.
والهلال أكثر ناد تتويجا بدوري أبطال آسيا برصيد 4 ألقاب، وجاءت ألقاب الزعيم أعوام: 1992 و2000 و2019 و2021.
وهذه المرة الخامسة التي يصل فيها الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا بالنظام الجديد، حيث خاض النهائي في نسخ: 2014 و2017 و2019 و2021.